Micron Technology - Aktie zieht deutlich an - 11.09.2025

Die Micron Technology Aktie konnte bisher um +6,09 % auf 126,29€ zulegen. Das sind +7,25 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Micron Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +17,76 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +16,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +39,08 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,47 % 1 Monat +15,35 % 3 Monate +17,76 % 1 Jahr +51,10 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,17 Mrd.EUR wert.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.