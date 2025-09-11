München vor Hamburg und Stuttgart

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - München ist in den Augen des Bitkom die smarteste Stadt Deutschlands. Wie bereits in den beiden Vorjahren belegt die bayerische Landeshauptstadt im Smart City Index des Branchenverbands den ersten Platz. Hamburg landet erneut auf Platz zwei - wenn auch nur mit hauchdünnem Rückstand. Rang drei geht an Stuttgart, das sich um vier Plätze verbessert. Köln wird dadurch vom Treppchen verdrängt und landet auf Rang vier.

Das jährliche Ranking bewertet den Fortschritt bei der Digitalisierung der deutschen Großstädte. Dabei werden die Kategorien Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft und Bildung untersucht. Analysiert wurden alle 83 Städte mit einer Bevölkerung von mehr als 100.000 Einwohnern.