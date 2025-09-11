Mexiko erhöht Autozölle auf China! Droht jetzt ein Handelskonflikt?

"Sie haben bereits Zölle", sagte Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard zu den derzeit 20-prozentigen Abgaben auf chinesische Fahrzeuge. "Wir werden sie auf das maximal zulässige Niveau anheben. Ohne ein gewisses Maß an Schutz kann man fast nicht mehr mithalten", fügte er hinzu.

Mexiko hebt die Zölle auf Autos aus China und weiteren asiatischen Ländern auf 50 Prozent an. Die Regierung will mit der Maßnahme Arbeitsplätze sichern und die heimische Industrie schützen. Betroffen sind Importe im Wert von 52 Milliarden US-Dollar.

Die Zölle liegen innerhalb der Regeln der Welthandelsorganisation. Ebrard betont, dass chinesische Autos derzeit unter den sogenannten Referenzpreisen auf den Markt drängen. China reagierte ablehnend auf die geplanten Zölle. "Wir werden unsere eigenen Rechte und Interessen entsprechend der tatsächlichen Situation entschlossen schützen", erklärte Außenministeriumssprecher Lin Jian. Das Land hoffe, Mexiko arbeite stattdessen gemeinsam auf eine globale wirtschaftliche Erholung hin.

Betroffene Länder und Branchen

Die Zölle müssen noch vom Kongress genehmigt werden, wo die Regierung eine Mehrheit hat. Sie betreffen Länder ohne Handelsabkommen mit Mexiko, darunter China, Südkorea, Indien, Indonesien, Russland, Thailand und die Türkei. Laut Wirtschaftsministerium werden rund 8,6 Prozent aller Importe betroffen und 325.000 Arbeitsplätze in Industrie und Fertigung gesichert. Neben Autos sollen auch Stahl, Spielwaren und Motorräder mit 35 Prozent belastet werden, Textilien mit 10 bis 50 Prozent.

US-Druck beeinflusst Mexikos Politik

Die Maßnahme fällt in eine Phase, in der die Vereinigten Staaten Lateinamerika drängen, wirtschaftliche Beziehungen zu China einzuschränken. "Die USA werden China nicht erlauben, Mexiko als Hintertür zu benutzen", sagte Mariana Campero vom CSIS Americas Program. Mexikos Handelsdefizit mit China hat sich in zehn Jahren verdoppelt und lag im vergangenen Jahr bei 120 Milliarden US-Dollar.

Analysten sehen strategisches Kalkül

Gabriela Siller von Banco BASE erklärte, die Zölle verfolgten "zwei Ziele: mehr Einnahmen und um bei Trump gut dazustehen". John Price von Americas Market Intelligence ergänzte: "Mexiko versucht, die USA zu besänftigen und gleichzeitig seine Industriepolitik zu schützen, die sich in 30 Jahren bewährt hat." Die Regierung plant, im kommenden Jahr 3,76 Milliarden US-Dollar zusätzlich durch Zölle einzunehmen.

Mexiko und die Vereinigten Staaten sind durch ein Freihandelsabkommen eng miteinander verbunden. Das Abkommen hat Mexiko bisher vor vielen US-Zöllen geschützt und steht nächstes Jahr zur Überprüfung an.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion