Kovac bremst bei Schlotterbeck

"Er ist nach fünf Monaten jetzt wieder zurückgekehrt zum leichten Mannschaftstraining. Das wird sicher noch etwas Zeit in Anspruch nehmen", meinte Kovac weiter. Für den Kader am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim ist Schlotterbeck noch keine Option: "So weit ist er noch nicht."/lap/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 3,585 auf Tradegate (11. September 2025, 14:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 396,87 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +39,28 %/+39,28 % bedeutet.