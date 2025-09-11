Nach Trainings-Rückkehr beim BVB
Kovac bremst bei Schlotterbeck
- Kovac bremst Comeback-Hoffnungen für Schlotterbeck.
- Schlotterbeck trainiert nach Knieverletzung teilweise.
- Rückkehr zur Nationalmannschaft noch nicht möglich.
DORTMUND (dpa-AFX) - Trainer Niko Kovac hat die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback von Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck auch in der Nationalmannschaft gebremst. Der 25-Jährige trainiert seit dieser Woche nach seiner schweren Knieverletzung zumindest teilweise wieder mit der Mannschaft. Angesichts der zuletzt besorgniserregenden Defensivschwäche des Nationalteams in der WM-Qualifikation waren Rufe nach dem kompromisslosen Innenverteidiger des BVB laut geworden.
"Ich verstehe natürlich die Rufe. Aber wir müssen schon auch chronologisch vorgehen. Bevor man überhaupt mal über die Nationalmannschaft nachdenken kann, muss man erst einmal im Club gesund sein", sagte Dortmunds Trainer Kovac am Donnerstag.
"Er ist nach fünf Monaten jetzt wieder zurückgekehrt zum leichten Mannschaftstraining. Das wird sicher noch etwas Zeit in Anspruch nehmen", meinte Kovac weiter. Für den Kader am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim ist Schlotterbeck noch keine Option: "So weit ist er noch nicht."/lap/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 3,585 auf Tradegate (11. September 2025, 14:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 396,87 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +39,28 %/+39,28 % bedeutet.
Süle "verdient" zwar nicht die 11 Mio, die er bekommt. Aber Big Mäcs sind teurer geworden. Die Inflation muss man auch immer berücksichtigen.
Schließlich verdient Götze bei der Eintracht mit seinem derzeitigen Kontrakt fast 3,5 Millionen Euro Jahresgehalt und zählt damit zu den Topverdienern bei den Hessen. Das sind ja geradezu Peanuts zu den perversen 25 Mio. die einige im beschaulichen München verdienen. Auch viele BVB-Gehälter sind da im Vergleich nicht nachvollziehbar !!