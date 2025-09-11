    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Gewinne erwartet - Zinssenkungsfantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger hoffen auf Zinssenkungen der Fed bald.
    • US-Inflation bei 2,9%, Arbeitsmarkt schwächelt.
    • Opendoor-Aktien steigen um 33% nach CEO-Nachricht.
    Aktien New York Ausblick - Gewinne erwartet - Zinssenkungsfantasie
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen hoffen am Donnerstag weiter auf baldige Zinssenkungen. Die Verbraucherpreise erfüllten die Erwartungen, doch von den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen gab es negative Signale. Dies heizte einmal mehr die Debatte an, ob und in welchem Ausmaß die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt. Die Europäische Zentralbank drehte unterdessen am Donnerstag wie erwartet nicht an der Zinsschraube.

    Für den marktbreiten S&P 500 könnte es am Donnerstag zunächst für eine Fortsetzung der Rekordjagd knapp werden. Die anderen beiden New Yorker Leitindizes bleiben ohnehin nur in Reichweite neuer Bestmarken, für die der Dow Jones Industrial über 45.770 Punkte steigen muss und der Nasdaq 100 über 23.969 Zähler. Beide Indizes wurden zuletzt vom Broker IG etwa 0,3 Prozent höher taxiert, der Dow auf 45.625 Punkte und der Nasdaq-Index auf 23.930 Zähler.

    Wie Ulrich Wortberg von der Helaba in einem ersten Kommentar schrieb, gibt es vor dem Hintergrund der Inflationszahlen keinen Grund, die Zinssenkungsspekulationen bezüglich der Fed zu forcieren. Die US-Inflation war wie erwartet auf 2,9 Prozent gestiegen. Allerdings legten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zugleich deutlich zu. Damit verdichten sich die Hinweise auf eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes.

    Unter den sieben bedeutendsten Technologiewerten, den sogenannten "Magnificent 7", gab es vorbörslich nur Gewinner. Sie entwickelten sich aber alle im moderaten Rahmen, wie die Spanne von Apple bis Tesla mit Anstiegen zwischen 0,1 und 0,9 Prozent zeigt. Etwas deutlicher nach oben ging es für die Titel des Softwarekonzerns Adobe , der am Donnerstag nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen wird.

    Ein heiß begehrter Nebenwert sind die Aktien von Opendoor , die nach ein paar Korrekturtagen vorbörslich ihre Rally mit einem Kurssprung um 33 Prozent wieder aufnahmen. Das Online-Immobilienunternehmen gab bekannt, dass mit Kaz Nejatian vom E-Commerce-Spezialisten Shopify ein neuer Vorstandschef gefunden wurde. Außerdem wurde mitgeteilt, dass zwei Mitgründer in das Aufsichtsgremium zurückkehren.

    Ein vorbörslich deutlicher Gewinner waren mit plus neun Prozent noch die Aktien von Red Cat . Das auf Drohnen spezialisierte Unternehmen teilte mit, dass die Tochter Teal Drones mit ihrem System Black Widow die Zulassung für einen Produktkatalog der Nato-Beschaffungsagentur NSPA bekommen habe./tih/jha/

     

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
