Lombardei und deutsche Länder sind komplementär - lasst uns zusammenarbeiten! Wir brauchen ein Europa der Regionen (FOTO)
Mailand
Automobilindustrie?
A. Sehr schlecht, man muss sich nur die Zahlen zur ProduktivitÃ¤t und zu den
AutoverkÃ¤ufen anschauen und sehen, in welchem Sektor die Unternehmen derzeit in
Schwierigkeiten stecken. AuÃŸerdem sieht man auf den StraÃŸen sehr viele in China
produzierte Autos. Kurz gesagt: es gibt deutliche Indikatoren dafÃ¼r, dass es der
Branche in Europa sehr schlecht geht. Ich erinnere auch daran, dass die
Automobilindustrie in Europa nur bei 25 % ihrer ProduktionskapazitÃ¤t liegt.
F. Die Lombardei ist eine der wichtigsten Regionen des Kontinents, zusammen mit
mehreren deutschen LÃ¤ndern.
F. Die Lombardei ist eine der wichtigsten Regionen des Kontinents, zusammen mit
mehreren deutschen LÃ¤ndern.
Glauben Sie, dass es im Bereich Automotive und generell bei WettbewerbsfÃ¤higkeit
und Industrie Zusammenarbeit und Allianzen geben kann?
A. Unsere Unternehmen arbeiten bereits zusammen, auch wir Institutionen mÃ¼ssen
das tun. Wir als Lombardei arbeiten intensiv daran, dass sich eine
"institutionell-wirtschaftliche Lobby" der produktivsten Regionen Europas
bildet; wir haben mit Automobil, Chemie und Stahl begonnen. Wir mÃ¼ssen uns noch
stÃ¤rker engagieren und dafÃ¼r sorgen, dass die Regionen direkte Ansprechpartner
der EuropÃ¤ischen Kommission werden. Ein direkter Dialog mit den Regionen wÃ¼rde
der Kommission helfen, katastrophale Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.
Ich glaube an ein fÃ¶derales Europa, ein Europa der Regionen und nicht der
Staaten - nur so kann der Traum der GrÃ¼ndervÃ¤ter verwirklicht werden. Falls man
jedoch an der derzeitigen, zentralistischen und wenig partizipativen Linie
festhÃ¤lt, steuern wir auf eine "industrielle WÃ¼ste" zu. Und als ob das nicht
schon genug wÃ¤re, denkt man in BrÃ¼ssel derzeit darÃ¼ber nach, die KohÃ¤sions- und
Entwicklungsfonds von den Regionen auf die Staaten zu Ã¼bertragen. Zentralismus
und bÃ¼rokratischer Dirigismus sind die wahren Feinde von Entwicklung und
Wachstum.
F. Wie beurteilen Sie die Haltung der EuropÃ¤ischen Kommission in Bezug auf
Automotive und UnterstÃ¼tzung der Industrie?
A. Die neue Kommission hat selbstmÃ¶rderische Entscheidungen ihrer VorgÃ¤ngerin
geerbt; bisher gab es viele AnkÃ¼ndigungen, viele Schlagzeilen, aber leider keine
greifbaren VerÃ¤nderungen.
Mit dieser von der Kommission vorgegebenen Linie ist es in Europa unmÃ¶glich,
wettbewerbsfÃ¤hig zu sein. Deshalb fordert die Lombardei seit langem radikale
Ã„nderungen in den Regeln und Rahmenbedingungen.
Man muss den Menschen und den Unternehmen vertrauen: nur mit "Handlungsfreiheit"
und "technologischer NeutralitÃ¤t" lassen sich Ã¶kologische Ziele erreichen und
gleichzeitig unsere Industrie bewahren. Die Zeit ist abgelaufen: entweder es
