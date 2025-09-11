    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    Lombardei und deutsche Länder sind komplementär - lasst uns zusammenarbeiten! Wir brauchen ein Europa der Regionen (FOTO)

    Mailand (ots) - F. Herr PrÃ¤sident Guidesi, wie geht es der europÃ¤ischen
    Automobilindustrie?

    A. Sehr schlecht, man muss sich nur die Zahlen zur ProduktivitÃ¤t und zu den
    AutoverkÃ¤ufen anschauen und sehen, in welchem Sektor die Unternehmen derzeit in
    Schwierigkeiten stecken. AuÃŸerdem sieht man auf den StraÃŸen sehr viele in China
    produzierte Autos. Kurz gesagt: es gibt deutliche Indikatoren dafÃ¼r, dass es der
    Branche in Europa sehr schlecht geht. Ich erinnere auch daran, dass die
    Automobilindustrie in Europa nur bei 25 % ihrer ProduktionskapazitÃ¤t liegt.

    F. Die Lombardei ist eine der wichtigsten Regionen des Kontinents, zusammen mit
    mehreren deutschen LÃ¤ndern.

    Glauben Sie, dass es im Bereich Automotive und generell bei WettbewerbsfÃ¤higkeit
    und Industrie Zusammenarbeit und Allianzen geben kann?

    A. Unsere Unternehmen arbeiten bereits zusammen, auch wir Institutionen mÃ¼ssen
    das tun. Wir als Lombardei arbeiten intensiv daran, dass sich eine
    "institutionell-wirtschaftliche Lobby" der produktivsten Regionen Europas
    bildet; wir haben mit Automobil, Chemie und Stahl begonnen. Wir mÃ¼ssen uns noch
    stÃ¤rker engagieren und dafÃ¼r sorgen, dass die Regionen direkte Ansprechpartner
    der EuropÃ¤ischen Kommission werden. Ein direkter Dialog mit den Regionen wÃ¼rde
    der Kommission helfen, katastrophale Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.

    Ich glaube an ein fÃ¶derales Europa, ein Europa der Regionen und nicht der
    Staaten - nur so kann der Traum der GrÃ¼ndervÃ¤ter verwirklicht werden. Falls man
    jedoch an der derzeitigen, zentralistischen und wenig partizipativen Linie
    festhÃ¤lt, steuern wir auf eine "industrielle WÃ¼ste" zu. Und als ob das nicht
    schon genug wÃ¤re, denkt man in BrÃ¼ssel derzeit darÃ¼ber nach, die KohÃ¤sions- und
    Entwicklungsfonds von den Regionen auf die Staaten zu Ã¼bertragen. Zentralismus
    und bÃ¼rokratischer Dirigismus sind die wahren Feinde von Entwicklung und
    Wachstum.

    F. Wie beurteilen Sie die Haltung der EuropÃ¤ischen Kommission in Bezug auf
    Automotive und UnterstÃ¼tzung der Industrie?

    A. Die neue Kommission hat selbstmÃ¶rderische Entscheidungen ihrer VorgÃ¤ngerin
    geerbt; bisher gab es viele AnkÃ¼ndigungen, viele Schlagzeilen, aber leider keine
    greifbaren VerÃ¤nderungen.

    Mit dieser von der Kommission vorgegebenen Linie ist es in Europa unmÃ¶glich,
    wettbewerbsfÃ¤hig zu sein. Deshalb fordert die Lombardei seit langem radikale
    Ã„nderungen in den Regeln und Rahmenbedingungen.

    Man muss den Menschen und den Unternehmen vertrauen: nur mit "Handlungsfreiheit"
    und "technologischer NeutralitÃ¤t" lassen sich Ã¶kologische Ziele erreichen und
    gleichzeitig unsere Industrie bewahren. Die Zeit ist abgelaufen: entweder es
