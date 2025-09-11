DJE: Marktausblick September 2025

09.09.2025 -

Aus saisonaler Sicht ist der August oftmals ein schwacher Monat. Im August 2025 konnten sich die Börsen jedoch insgesamt gut behaupten. Während der deutsche Markt und die wichtigsten US-Börsen leicht nachgaben, verzeichneten der breite europäische Markt und vor allem der japanische Markt Kursgewinne. Auf Sektorenebene waren im letzten Monat weltweit unter anderem Titel aus den Bereichen Rohstoffe und Pharma/HealthCare gefragt, während vor allem Aktien aus den Bereichen Versorger und Technologie enttäuschten. In Europa schnitten im August die Sektoren Basic Resources/Rohstoffe und Automobil sehr gut ab, während sich die Sektoren Medien und Technologie eher schwach entwickelten.



Mittelfristig bleiben wir den Märkten gegenüber weiterhin konstruktiv eingestellt. Mit Blick auf den September ist jedoch denkbar, dass es an den Märkten etwas schwieriger wird und die Börsen etwas nachgeben. Saisonal gesehen ist der September einer der schwächsten Monate des Jahres. Sollte es im September zu einer Korrektur bzw. Schwächephase an den Märkten kommen, halten wir im Anschluss unter anderem die Sektoren Technologie und Industrie für aussichtsreich, während sich die Sektoren Konsumgüter und Versicherungen aus unserer Sicht schwächer entwickeln dürften. Auf Länderebene bevorzugen wir die USA. Japanische Finanzwerte bleiben aus unserer Sicht interessant und bieten Chancen. Auch Gold betrachten wir weiterhin als wichtigen Baustein zur Diversifikation und Risikobegrenzung.

