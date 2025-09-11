Humanoider Roboter im Alltag: Er soll Pflege und Haushalt übernehmen!

Der R1 kann als Tourguide dienen, Medikamente sortieren, medizinische Beratung leisten oder einfache Küchenaufgaben übernehmen. "Wenn humanoide Roboter in Privathaushalten eingesetzt werden, helfen sie nicht nur bei alltäglichen Aufgaben, sondern fungieren auch als superintelligente Gehirne, die auf cloudbasierte KI zurückgreifen, um bei noch mehr Dingen zu helfen", sagte Zhu Xing, Geschäftsführer von Robbyant. "Es ist sinnvoll, dass Ant dies tut, denn unser Ziel ist es, das Leben der Menschen zu erleichtern, sei es im Bereich Zahlungen, Finanzen oder digitale öffentliche Dienste."

Die Ant Group, unterstützt von Jack Ma, hat erstmals ihren humanoiden Roboter vorgestellt, wie Bloomberg berichtete. Damit tritt das Unternehmen offiziell in das Wettrennen um die Kommerzialisierung einer Schlüsseltechnologie ein. Präsentiert wurde der Roboter R1 von der Tochtergesellschaft Shanghai Ant Lingbo Technology, auch bekannt als Robbyant, auf der Inclusion Conference 2025 in Shanghai.

Fokus auf KI statt Hardware

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten konzentriert sich Ant auf die "Gehirne" der Roboter. Obwohl Ant vor allem durch das digitale Zahlungssystem Alipay bekannt ist, steckt das Unternehmen erhebliche Mittel in künstliche Intelligenz, um sich in einer von ChatGPT und DeepSeek geprägten neuen Ära zu behaupten. Das Unternehmen entwickelt das eigene Sprachmodell BaiLing und testet, wie es mit kostengünstigen, in China hergestellten Halbleitern trainiert werden kann. Der R1-Roboter nutzt Bauteile chinesischer Anbieter: Gelenkmodule von Ti5 Robot und ein Chassis von Galaxea AI, einem Unternehmen, an dem Ant beteiligt ist. Gespräche mit Unitree Robotics und der börsennotierten Shanghai Orbbec Inc. laufen ebenfalls, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen Bloomberg News berichteten.

Andy Mok, Senior Research Fellow beim Thinktank Center for China and Globalization in Peking, erklärte: "Die eigentliche physische Fertigung lässt sich wahrscheinlich relativ einfach auslagern, aber die Entwicklung eines soliden und skalierbaren Modells ist entscheidend. Eine der wichtigsten Voraussetzungen wird das KI-Modell sein und nicht unbedingt die Fertigung oder Konstruktion. China hat in diesem Bereich starke Konkurrenten."

Einsatzbereiche und Ausblick

Die KI des R1 ermöglicht es, komplexe Aufgaben eigenständig zu planen, etwa Mahlzeiten zuzubereiten. Dank seines räumlichen Wahrnehmungssystems kann der Roboter Objekte erkennen und neue Rezepte lernen. Bisher testet Ant den R1 aus Sicherheitsgründen in Pflegeeinrichtungen und Restaurants. Ein Verkauf an Privatkunden ist noch nicht geplant. Langfristig sollen Begleit- und Pflege-Roboter entwickelt werden, die medizinische Betreuung und Haushaltsaufgaben unterstützen.

Ant investiert seit Jahren in KI-gestützte Gesundheitslösungen. Im Juni brachte das Unternehmen die KI-App AQ auf den Markt, die medizinische Berichte analysiert und Empfehlungen für Ärzte gibt. Zuvor hatte Ant die Online-Gesundheitsplattform Haodf.com übernommen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion