accompio übernimmt inno-EDV GmbH und schafft erste Business Unit in Österreich (FOTO)

München (ots) -



- Erste Business Unit in Österreich mit Standorten Innsbruck und Ehrwald

- Mehr Kundennähe und erweitertes IT-Portfolio für KMU in Tirol und Südbayern



Die accompio Gruppe baut ihre internationale Präsenz konsequent aus und

übernimmt die inno-EDV GmbH mit Sitz in Innsbruck und Ehrwald. Das Unternehmen

ist seit vielen Jahren ein etablierter ITaaS-Dienstleister für kleine und

mittelständische Unternehmen in Tirol und überzeugt mit einem breiten

Leistungsportfolio rund um Modern Workplace, VoIP, WLAN, Cloud-Services,

Hardware und Endanwenderbetreuung.





Mit der Übernahme schafft accompio erstmals eine eigene Business Unit in

Österreich. Die Standorte in Innsbruck und Ehrwald erweitern die regionale Nähe

zu Kunden in Tirol und ermöglichen zugleich eine intensivere Betreuung von

Unternehmen im angrenzenden südbayerischen Raum.



Strategische Bedeutung der Akquisition



"Diese Akquisition ist ein Meilenstein für die accompio Gruppe. Mit inno-EDV

gewinnen wir ein starkes Team, das unsere Werte von Kundennähe, Innovationskraft

und Verlässlichkeit teilt. Gleichzeitig setzen wir damit unsere

Internationalisierungsstrategie konsequent um und bauen accompio als führenden

End-to-End IT-Dienstleister im gesamten DACH-Raum weiter aus", sagt Felix

Zöbisch, Chief Sales Officer der accompio GmbH.



Management und Mitarbeitende



Das Unternehmen wird zukünftig gemeinsam von Manuel Engl und Michel Wagner

geleitet. Engl wechselt von der Leitung der IT-Technik in die Geschäftsführung

und übernimmt die Position von Lukas Schmelcher. Wagner bleibt Mitglied der

Geschäftsleitung und ist weiterhin für den Vertrieb verantwortlich. Damit ist

Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende gewährleistet und die Integration in

die accompio Gruppe wird reibungslos gestaltet.



"Unsere Kunden behalten ihre vertrauten Ansprechpartner und profitieren zugleich

von den erweiterten Möglichkeiten der accompio Gruppe. Für unser Team eröffnet

sich die Chance, Teil eines international wachsenden Kompetenznetzwerks zu

werden", erklärt Manuel Engl, Geschäftsführer der inno-EDV GmbH.



Kundenvorteile durch Integration in accompio Gruppe



Durch die Integration von inno-EDV entstehen zahlreiche Vorteile für ihre

Kunden:



- Erweitertes Portfolio - Verbindung der Stärken von accompio (u. a. Managed

Service, Cloud, DevOps, Security, KI, Big Data) und inno-EDV (u. a. Modern

Workplace, WLAN, VoIP, ITaaS).

- Mehrwert für Kunden - ganzheitliche Service- und Leistungsangebote aus einer

Hand.

- Regionale Nähe - direkter Kundenzugang durch Standorte in Tirol und

verbesserte Betreuung in Südbayern.



Perspektiven für Mitarbeitende



Die Integration eröffnet den Mitarbeitenden neue Entwicklungsmöglichkeiten im

Rahmen eines internationalen Kompetenzverbundes. "Wir investieren nicht nur in

Märkte, sondern auch in Menschen. Die Kombination aus regionaler Verankerung und

internationalem Umfeld schafft ideale Perspektiven für die Weiterentwicklung

unserer Teams", so Zöbisch.



Über accompio GmbH



Die accompio GmbH vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer

starken Dachmarke. Als IT-Managed-Service-Provider ist die Gruppe im gesamten

DACH-Raum aktiv und bietet ein umfassendes Portfolio mit Schwerpunkten auf

IT-Sicherheit, Cloud-Lösungen und digitale Transformation. Die gezielte

Bündelung von Kompetenzen erhöht die Schlagkraft im IT-Markt und erweitert die

Leistungsfähigkeit aller angeschlossenen Unternehmen. accompio beschäftigt etwa

700 Mitarbeitende an 20 Standorten.



Weitere Informationen: https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%

3A%2F%2Fwww.accompio.com%2F&data=05%7C02%7Ck.wollinger-zepf%40accompio.com%7C8ea

6099141494b18b15608dde952f9b2%7Ce00f439dba7d4cb3987fc4fc51f7671d%7C0%7C0%7C63892

3264802140869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMC

IsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rpMwgl4GZW

5GvZbfWVqawVei2Gr0lf6qylLW78ec9dE%3D&reserved=0



Pressekontakt:



accompio GmbH

Michaela Ruschke

mailto:m.ruschke@accompio.com



MINDACT Consulting & Content GmbH

Tim A. Bohlen M.A.

mailto:tim@mindact.cc



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171576/6115787

OTS: accompio GmbH







