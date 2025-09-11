    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    accompio übernimmt inno-EDV GmbH und schafft erste Business Unit in Österreich (FOTO)

    München (ots) -

    - Erste Business Unit in Österreich mit Standorten Innsbruck und Ehrwald
    - Mehr Kundennähe und erweitertes IT-Portfolio für KMU in Tirol und Südbayern

    Die accompio Gruppe baut ihre internationale Präsenz konsequent aus und
    übernimmt die inno-EDV GmbH mit Sitz in Innsbruck und Ehrwald. Das Unternehmen
    ist seit vielen Jahren ein etablierter ITaaS-Dienstleister für kleine und
    mittelständische Unternehmen in Tirol und überzeugt mit einem breiten
    Leistungsportfolio rund um Modern Workplace, VoIP, WLAN, Cloud-Services,
    Hardware und Endanwenderbetreuung.

    Mit der Übernahme schafft accompio erstmals eine eigene Business Unit in
    Österreich. Die Standorte in Innsbruck und Ehrwald erweitern die regionale Nähe
    zu Kunden in Tirol und ermöglichen zugleich eine intensivere Betreuung von
    Unternehmen im angrenzenden südbayerischen Raum.

    Strategische Bedeutung der Akquisition

    "Diese Akquisition ist ein Meilenstein für die accompio Gruppe. Mit inno-EDV
    gewinnen wir ein starkes Team, das unsere Werte von Kundennähe, Innovationskraft
    und Verlässlichkeit teilt. Gleichzeitig setzen wir damit unsere
    Internationalisierungsstrategie konsequent um und bauen accompio als führenden
    End-to-End IT-Dienstleister im gesamten DACH-Raum weiter aus", sagt Felix
    Zöbisch, Chief Sales Officer der accompio GmbH.

    Management und Mitarbeitende

    Das Unternehmen wird zukünftig gemeinsam von Manuel Engl und Michel Wagner
    geleitet. Engl wechselt von der Leitung der IT-Technik in die Geschäftsführung
    und übernimmt die Position von Lukas Schmelcher. Wagner bleibt Mitglied der
    Geschäftsleitung und ist weiterhin für den Vertrieb verantwortlich. Damit ist
    Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende gewährleistet und die Integration in
    die accompio Gruppe wird reibungslos gestaltet.

    "Unsere Kunden behalten ihre vertrauten Ansprechpartner und profitieren zugleich
    von den erweiterten Möglichkeiten der accompio Gruppe. Für unser Team eröffnet
    sich die Chance, Teil eines international wachsenden Kompetenznetzwerks zu
    werden", erklärt Manuel Engl, Geschäftsführer der inno-EDV GmbH.

    Kundenvorteile durch Integration in accompio Gruppe

    Durch die Integration von inno-EDV entstehen zahlreiche Vorteile für ihre
    Kunden:

    - Erweitertes Portfolio - Verbindung der Stärken von accompio (u. a. Managed
    Service, Cloud, DevOps, Security, KI, Big Data) und inno-EDV (u. a. Modern
    Workplace, WLAN, VoIP, ITaaS).
    - Mehrwert für Kunden - ganzheitliche Service- und Leistungsangebote aus einer
    Hand.
    - Regionale Nähe - direkter Kundenzugang durch Standorte in Tirol und
    verbesserte Betreuung in Südbayern.

    Perspektiven für Mitarbeitende

    Die Integration eröffnet den Mitarbeitenden neue Entwicklungsmöglichkeiten im
    Rahmen eines internationalen Kompetenzverbundes. "Wir investieren nicht nur in
    Märkte, sondern auch in Menschen. Die Kombination aus regionaler Verankerung und
    internationalem Umfeld schafft ideale Perspektiven für die Weiterentwicklung
    unserer Teams", so Zöbisch.

    Über accompio GmbH

    Die accompio GmbH vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer
    starken Dachmarke. Als IT-Managed-Service-Provider ist die Gruppe im gesamten
    DACH-Raum aktiv und bietet ein umfassendes Portfolio mit Schwerpunkten auf
    IT-Sicherheit, Cloud-Lösungen und digitale Transformation. Die gezielte
    Bündelung von Kompetenzen erhöht die Schlagkraft im IT-Markt und erweitert die
    Leistungsfähigkeit aller angeschlossenen Unternehmen. accompio beschäftigt etwa
    700 Mitarbeitende an 20 Standorten.

    Weitere Informationen: https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%
    3A%2F%2Fwww.accompio.com%2F&data=05%7C02%7Ck.wollinger-zepf%40accompio.com%7C8ea
    6099141494b18b15608dde952f9b2%7Ce00f439dba7d4cb3987fc4fc51f7671d%7C0%7C0%7C63892
    3264802140869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMC
    IsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rpMwgl4GZW
    5GvZbfWVqawVei2Gr0lf6qylLW78ec9dE%3D&reserved=0

    Pressekontakt:

    accompio GmbH
    Michaela Ruschke
    mailto:m.ruschke@accompio.com

    MINDACT Consulting & Content GmbH
    Tim A. Bohlen M.A.
    mailto:tim@mindact.cc

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171576/6115787
    OTS: accompio GmbH




