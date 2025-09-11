accompio übernimmt inno-EDV GmbH und schafft erste Business Unit in Österreich (FOTO)
München (ots) -
- Erste Business Unit in Österreich mit Standorten Innsbruck und Ehrwald
- Mehr Kundennähe und erweitertes IT-Portfolio für KMU in Tirol und Südbayern
Die accompio Gruppe baut ihre internationale Präsenz konsequent aus und
übernimmt die inno-EDV GmbH mit Sitz in Innsbruck und Ehrwald. Das Unternehmen
ist seit vielen Jahren ein etablierter ITaaS-Dienstleister für kleine und
mittelständische Unternehmen in Tirol und überzeugt mit einem breiten
Leistungsportfolio rund um Modern Workplace, VoIP, WLAN, Cloud-Services,
Hardware und Endanwenderbetreuung.
Mit der Übernahme schafft accompio erstmals eine eigene Business Unit in
Österreich. Die Standorte in Innsbruck und Ehrwald erweitern die regionale Nähe
zu Kunden in Tirol und ermöglichen zugleich eine intensivere Betreuung von
Unternehmen im angrenzenden südbayerischen Raum.
Strategische Bedeutung der Akquisition
"Diese Akquisition ist ein Meilenstein für die accompio Gruppe. Mit inno-EDV
gewinnen wir ein starkes Team, das unsere Werte von Kundennähe, Innovationskraft
und Verlässlichkeit teilt. Gleichzeitig setzen wir damit unsere
Internationalisierungsstrategie konsequent um und bauen accompio als führenden
End-to-End IT-Dienstleister im gesamten DACH-Raum weiter aus", sagt Felix
Zöbisch, Chief Sales Officer der accompio GmbH.
Management und Mitarbeitende
Das Unternehmen wird zukünftig gemeinsam von Manuel Engl und Michel Wagner
geleitet. Engl wechselt von der Leitung der IT-Technik in die Geschäftsführung
und übernimmt die Position von Lukas Schmelcher. Wagner bleibt Mitglied der
Geschäftsleitung und ist weiterhin für den Vertrieb verantwortlich. Damit ist
Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende gewährleistet und die Integration in
die accompio Gruppe wird reibungslos gestaltet.
"Unsere Kunden behalten ihre vertrauten Ansprechpartner und profitieren zugleich
von den erweiterten Möglichkeiten der accompio Gruppe. Für unser Team eröffnet
sich die Chance, Teil eines international wachsenden Kompetenznetzwerks zu
werden", erklärt Manuel Engl, Geschäftsführer der inno-EDV GmbH.
Kundenvorteile durch Integration in accompio Gruppe
Durch die Integration von inno-EDV entstehen zahlreiche Vorteile für ihre
Kunden:
- Erweitertes Portfolio - Verbindung der Stärken von accompio (u. a. Managed
Service, Cloud, DevOps, Security, KI, Big Data) und inno-EDV (u. a. Modern
Workplace, WLAN, VoIP, ITaaS).
- Mehrwert für Kunden - ganzheitliche Service- und Leistungsangebote aus einer
Hand.
- Regionale Nähe - direkter Kundenzugang durch Standorte in Tirol und
verbesserte Betreuung in Südbayern.
Perspektiven für Mitarbeitende
Die Integration eröffnet den Mitarbeitenden neue Entwicklungsmöglichkeiten im
Rahmen eines internationalen Kompetenzverbundes. "Wir investieren nicht nur in
Märkte, sondern auch in Menschen. Die Kombination aus regionaler Verankerung und
internationalem Umfeld schafft ideale Perspektiven für die Weiterentwicklung
unserer Teams", so Zöbisch.
Über accompio GmbH
Die accompio GmbH vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer
starken Dachmarke. Als IT-Managed-Service-Provider ist die Gruppe im gesamten
DACH-Raum aktiv und bietet ein umfassendes Portfolio mit Schwerpunkten auf
IT-Sicherheit, Cloud-Lösungen und digitale Transformation. Die gezielte
Bündelung von Kompetenzen erhöht die Schlagkraft im IT-Markt und erweitert die
Leistungsfähigkeit aller angeschlossenen Unternehmen. accompio beschäftigt etwa
700 Mitarbeitende an 20 Standorten.
Weitere Informationen: https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%
3A%2F%2Fwww.accompio.com%2F&data=05%7C02%7Ck.wollinger-zepf%40accompio.com%7C8ea
6099141494b18b15608dde952f9b2%7Ce00f439dba7d4cb3987fc4fc51f7671d%7C0%7C0%7C63892
3264802140869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMC
IsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rpMwgl4GZW
5GvZbfWVqawVei2Gr0lf6qylLW78ec9dE%3D&reserved=0
Pressekontakt:
accompio GmbH
Michaela Ruschke
m.ruschke@accompio.com
MINDACT Consulting & Content GmbH
Tim A. Bohlen M.A.
tim@mindact.cc
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171576/6115787
OTS: accompio GmbH
