TCL sichert sich auf der IFA 2025 mit innovativen Smart-Living-Lösungen mehrere Auszeichnungen
Berlin (ots/PRNewswire) - TCL, ein weltweit führender Anbieter von
Unterhaltungselektronik und die weltweite Nr. 1 unter den Mini-LED- und
ultragroßen[1]TV-Marken, hat kürzlich auf der IFA 2025 mehrere prestigeträchtige
Auszeichnungen für seine neuesten Innovationen erhalten. Diese Auszeichnungen
würdigen die intelligenten Lifestyle-Lösungen von TCL und unterstreichen das
Engagement des Unternehmens, fortschrittliche Technologien zu entwickeln, die
das tägliche Leben verbessern.
Auf der IFA 2025 wurden erstmals die IFA Innovation Awards verliehen, mit denen
Technologien ausgezeichnet werden, die die Zukunft des intelligenten Wohnens
prägen. TCL stach hier mit drei Siegen und zwei Auszeichnungen für intelligente
Geräte, Soundbars und Gaming-Monitore hervor. Das Smartphone TCL NXTPAPER 60
Ultra hat mit seinen fortschrittlichen, augenschonenden Displays den Preis "Best
in Tech for Good" gewonnen, und das Tablet TCL NXTPAPER 11 Plus wurde als
"Honoree" ausgezeichnet. Der RayNeo X3 Pro wurde für sein KI-gestütztes
Ökosystem und seine multimodale Interaktion als "Best in Emerging Tech"
ausgezeichnet. Der Wireless Free Sound Speaker Z100 von TCL hat den Preis "Best
of Audio" für seine beeindruckende Heimkino-Audioleistung gewonnen, während der
32R84 QD-Mini LED-Monitor wegen seiner tollen Bildqualität und seinem flüssigen
Spielerlebnis den Preis "Best in Computing & Gaming" bekommen hat.
Auf der IFA 2025 hat TCL auch bei den renommierten Global Product Technology
Innovation (GPTI) Awards mit drei Gold Awards geglänzt. Der Premium-Fernseher
QD-Mini LED C8K von TCL hat den "ZeroBorder Design Gold Award" für sein
revolutionäres Design mit praktisch randlosem Bildschirm bekommen, das ein
echtes Edge-zu-Edge-Seherlebnis bietet. Die TCL FreshIN 3.0
Frischluftklimaanlage hat den "AI Energy-Saving Technology Gold Award" gewonnen.
Dank ihrer verbesserten T-AI-Technologie ist sie um bis zu 37 %
energieeffizienter als herkömmliche Inverter-Modelle. Und die Waschmaschine und
der Trockner der TCL SuperDrum-Serie haben den "Super Drum Technology Innovation
Gold Award" gewonnen, weil sie mit sechs Bionic Lifters und einer Trommel mit
Wellenmuster eine gründliche und trotzdem schonende Reinigung bieten und dabei
Wasser sparen.
Diese Auszeichnungen erstrecken sich auf das breite Produktportfolio von TCL und
bestätigen die weltweite Führungsposition und den technologischen Vorsprung des
Unternehmens im Bereich der Unterhaltungselektronik. TCL wird weiterhin
Smart-Living-Lösungen mit noch intensiveren und vernetzten Erlebnissen für
Nutzer auf der ganzen Welt anbieten.
Informationen zu TCL
TCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweit
führender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160
Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung
und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert,
angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und
Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website auf
https://www.tcl.com/ .
[1] Ultra-large bzw. ultragroß bezieht sich auf Fernsehgeräte mit einer Größe
von 85 Zoll und mehr.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769812/Main_photo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-sichert-sich
-auf-der-ifa-2025-mit-innovativen-smart-living-losungen-mehrere-auszeichnungen-3
02553845.html
aobai.qiu@rfcomms.com
aobai.qiu@rfcomms.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127783/6115776
OTS: TCL
