    TCL sichert sich auf der IFA 2025 mit innovativen Smart-Living-Lösungen mehrere Auszeichnungen

    Berlin (ots/PRNewswire) - TCL, ein weltweit führender Anbieter von
    Unterhaltungselektronik und die weltweite Nr. 1 unter den Mini-LED- und
    ultragroßen[1]TV-Marken, hat kürzlich auf der IFA 2025 mehrere prestigeträchtige
    Auszeichnungen für seine neuesten Innovationen erhalten. Diese Auszeichnungen
    würdigen die intelligenten Lifestyle-Lösungen von TCL und unterstreichen das
    Engagement des Unternehmens, fortschrittliche Technologien zu entwickeln, die
    das tägliche Leben verbessern.

    Auf der IFA 2025 wurden erstmals die IFA Innovation Awards verliehen, mit denen
    Technologien ausgezeichnet werden, die die Zukunft des intelligenten Wohnens
    prägen. TCL stach hier mit drei Siegen und zwei Auszeichnungen für intelligente
    Geräte, Soundbars und Gaming-Monitore hervor. Das Smartphone TCL NXTPAPER 60
    Ultra hat mit seinen fortschrittlichen, augenschonenden Displays den Preis "Best
    in Tech for Good" gewonnen, und das Tablet TCL NXTPAPER 11 Plus wurde als
    "Honoree" ausgezeichnet. Der RayNeo X3 Pro wurde für sein KI-gestütztes
    Ökosystem und seine multimodale Interaktion als "Best in Emerging Tech"
    ausgezeichnet. Der Wireless Free Sound Speaker Z100 von TCL hat den Preis "Best
    of Audio" für seine beeindruckende Heimkino-Audioleistung gewonnen, während der
    32R84 QD-Mini LED-Monitor wegen seiner tollen Bildqualität und seinem flüssigen
    Spielerlebnis den Preis "Best in Computing & Gaming" bekommen hat.

    Auf der IFA 2025 hat TCL auch bei den renommierten Global Product Technology
    Innovation (GPTI) Awards mit drei Gold Awards geglänzt. Der Premium-Fernseher
    QD-Mini LED C8K von TCL hat den "ZeroBorder Design Gold Award" für sein
    revolutionäres Design mit praktisch randlosem Bildschirm bekommen, das ein
    echtes Edge-zu-Edge-Seherlebnis bietet. Die TCL FreshIN 3.0
    Frischluftklimaanlage hat den "AI Energy-Saving Technology Gold Award" gewonnen.
    Dank ihrer verbesserten T-AI-Technologie ist sie um bis zu 37 %
    energieeffizienter als herkömmliche Inverter-Modelle. Und die Waschmaschine und
    der Trockner der TCL SuperDrum-Serie haben den "Super Drum Technology Innovation
    Gold Award" gewonnen, weil sie mit sechs Bionic Lifters und einer Trommel mit
    Wellenmuster eine gründliche und trotzdem schonende Reinigung bieten und dabei
    Wasser sparen.

    Diese Auszeichnungen erstrecken sich auf das breite Produktportfolio von TCL und
    bestätigen die weltweite Führungsposition und den technologischen Vorsprung des
    Unternehmens im Bereich der Unterhaltungselektronik. TCL wird weiterhin
    Smart-Living-Lösungen mit noch intensiveren und vernetzten Erlebnissen für
    Nutzer auf der ganzen Welt anbieten.

    Informationen zu TCL

    TCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweit
    führender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160
    Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung
    und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert,
    angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und
    Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website auf
    https://www.tcl.com/ .

    [1] Ultra-large bzw. ultragroß bezieht sich auf Fernsehgeräte mit einer Größe
    von 85 Zoll und mehr.


