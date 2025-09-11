TCL sichert sich auf der IFA 2025 mit innovativen Smart-Living-Lösungen mehrere Auszeichnungen

Berlin (ots/PRNewswire) - TCL, ein weltweit führender Anbieter von

Unterhaltungselektronik und die weltweite Nr. 1 unter den Mini-LED- und

ultragroßen[1]TV-Marken, hat kürzlich auf der IFA 2025 mehrere prestigeträchtige

Auszeichnungen für seine neuesten Innovationen erhalten. Diese Auszeichnungen

würdigen die intelligenten Lifestyle-Lösungen von TCL und unterstreichen das

Engagement des Unternehmens, fortschrittliche Technologien zu entwickeln, die

das tägliche Leben verbessern.



Auf der IFA 2025 wurden erstmals die IFA Innovation Awards verliehen, mit denen

Technologien ausgezeichnet werden, die die Zukunft des intelligenten Wohnens

prägen. TCL stach hier mit drei Siegen und zwei Auszeichnungen für intelligente

Geräte, Soundbars und Gaming-Monitore hervor. Das Smartphone TCL NXTPAPER 60

Ultra hat mit seinen fortschrittlichen, augenschonenden Displays den Preis "Best

in Tech for Good" gewonnen, und das Tablet TCL NXTPAPER 11 Plus wurde als

"Honoree" ausgezeichnet. Der RayNeo X3 Pro wurde für sein KI-gestütztes

Ökosystem und seine multimodale Interaktion als "Best in Emerging Tech"

ausgezeichnet. Der Wireless Free Sound Speaker Z100 von TCL hat den Preis "Best

of Audio" für seine beeindruckende Heimkino-Audioleistung gewonnen, während der

32R84 QD-Mini LED-Monitor wegen seiner tollen Bildqualität und seinem flüssigen

Spielerlebnis den Preis "Best in Computing & Gaming" bekommen hat.







Innovation (GPTI) Awards mit drei

QD-Mini LED C8K von TCL hat den "ZeroBorder Design Gold Award" für sein

revolutionäres Design mit praktisch randlosem Bildschirm bekommen, das ein

echtes Edge-zu-Edge-Seherlebnis bietet. Die TCL FreshIN 3.0

Frischluftklimaanlage hat den "AI Energy-Saving Technology Gold Award" gewonnen.

Dank ihrer verbesserten T-AI-Technologie ist sie um bis zu 37 %

energieeffizienter als herkömmliche Inverter-Modelle. Und die Waschmaschine und

der Trockner der TCL SuperDrum-Serie haben den "Super Drum Technology Innovation

Gold Award" gewonnen, weil sie mit sechs Bionic Lifters und einer Trommel mit

Wellenmuster eine gründliche und trotzdem schonende Reinigung bieten und dabei

Wasser sparen.



Diese Auszeichnungen erstrecken sich auf das breite Produktportfolio von TCL und

bestätigen die weltweite Führungsposition und den technologischen Vorsprung des

Unternehmens im Bereich der Unterhaltungselektronik. TCL wird weiterhin

Smart-Living-Lösungen mit noch intensiveren und vernetzten Erlebnissen für

Nutzer auf der ganzen Welt anbieten.



Informationen zu TCL



TCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweit

führender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160

Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung

und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert,

angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und

Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website auf

https://www.tcl.com/ .



[1] Ultra-large bzw. ultragroß bezieht sich auf Fernsehgeräte mit einer Größe

von 85 Zoll und mehr.





Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769812/Main_photo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-sichert-sich

-auf-der-ifa-2025-mit-innovativen-smart-living-losungen-mehrere-auszeichnungen-3

02553845.html



Pressekontakt:



aobai.qiu@rfcomms.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127783/6115776

OTS: TCL







Auf der IFA 2025 hat TCL auch bei den renommierten Global Product TechnologyInnovation (GPTI) Awards mit drei Gold Awards geglänzt. Der Premium-FernseherQD-Mini LED C8K von TCL hat den "ZeroBorder Design Gold Award" für seinrevolutionäres Design mit praktisch randlosem Bildschirm bekommen, das einechtes Edge-zu-Edge-Seherlebnis bietet. Die TCL FreshIN 3.0Frischluftklimaanlage hat den "AI Energy-Saving Technology Gold Award" gewonnen.Dank ihrer verbesserten T-AI-Technologie ist sie um bis zu 37 %energieeffizienter als herkömmliche Inverter-Modelle. Und die Waschmaschine undder Trockner der TCL SuperDrum-Serie haben den "Super Drum Technology InnovationGold Award" gewonnen, weil sie mit sechs Bionic Lifters und einer Trommel mitWellenmuster eine gründliche und trotzdem schonende Reinigung bieten und dabeiWasser sparen.Diese Auszeichnungen erstrecken sich auf das breite Produktportfolio von TCL undbestätigen die weltweite Führungsposition und den technologischen Vorsprung desUnternehmens im Bereich der Unterhaltungselektronik. TCL wird weiterhinSmart-Living-Lösungen mit noch intensiveren und vernetzten Erlebnissen fürNutzer auf der ganzen Welt anbieten.Informationen zu TCLTCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweitführender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklungund Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert,angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten undSmartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website aufhttps://www.tcl.com/ .[1] Ultra-large bzw. ultragroß bezieht sich auf Fernsehgeräte mit einer Größevon 85 Zoll und mehr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769812/Main_photo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-sichert-sich-auf-der-ifa-2025-mit-innovativen-smart-living-losungen-mehrere-auszeichnungen-302553845.htmlPressekontakt:aobai.qiu@rfcomms.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/127783/6115776OTS: TCL