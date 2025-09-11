Cytophage Technologies identifiziert zwei neue Patienten als Kandidaten für die Phagentherapie bei Infektionen von Gelenkprothesen

Winnipeg, den 11. September 2025 - Cytophage Technologies („Cytophage“ oder „das Unternehmen“) (TSXV:CYTO / FWB:70G) gab heute bekannt, dass zwei Patienten als Kandidaten ausgewählt wurden, die für die Behandlung mit dem neuen, proprietären Bakteriophagenprodukt (Phagenprodukt) von Cytophage gegen Staphylococcus aureus, einem häufigen Erreger chronischer Protheseninfektionen (PJI), in Frage kommen. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in den laufenden Bemühungen des Unternehmens, phagenbasierte Lösungen für therapieresistente Infektionen beim Menschen voranzutreiben.

Cytophage nutzt seine einzigartige Technologie und seine umfassende Erfahrung im Bereich Infektionskrankheiten, um einen Phagen zu optimieren, der gegen Staphylococcus aureus wirkt - ein wichtiges Zielbakterium für die derzeit in der Entwicklung befindliche Multi-Phagen-PJI-Behandlung des Unternehmens. Dies baut auf Cytophages bisherigen klinischen Erfolgen auf, darunter die Verabreichung der ersten Bakteriophagen-Therapie Kanadas an einen Patienten mit einer PJI im Jahr 2024, und zeigt den anhaltenden Erfolg des Unternehmens bei der Entwicklung innovativer Therapien zur Rettung und/oder Verbesserung des Lebens von Patienten.

„Jeder neue Patient, der mit einer unserer Phagentherapien behandelt wird, bringt uns der Entwicklung unserer Multi-Bakterien-PJI-Behandlung einen Schritt näher“, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage. „Die Identifizierung dieser neuen Kandidaten unterstreicht die reale Wirkung unseres innovativen Ansatzes und bestärkt uns in unserem Engagement, wirksame Lösungen für behandlungsresistente Infektionen zu liefern.“

Die heutige Ankündigung unterstützt das übergeordnete Ziel von Cytophage, Multi-Phagen-„Cocktails“ zu entwickeln, die gegen eine Vielzahl von bakteriellen Krankheitserregern wirken, die für PJIs verantwortlich sind, darunter sowohl Staphylokokken als auch Enterokokken. Die Ergebnisse der Patientenbehandlungen fließen direkt in die weitere Entwicklung und Optimierung dieser Phagen-Cocktails ein, mit dem Ziel, die Wirkung zu maximieren.

Nächste Schritte

Cytophage arbeitet derzeit eng mit seinen Krankenhauspartnern zusammen, um die erforderlichen ethischen und behördlichen Genehmigungen zu erhalten, darunter die von Health Canada (offene Einzelpatientenstudie) und Environment Canada (Meldung neuer Substanzen). Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Behandlung im vierten Quartal 2025 beginnen kann. Die Nachsorge durch Ärzte wird bis 2026 fortgesetzt.