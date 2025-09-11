Weltbeste Rallye vorbei: Russische Währung verliert über 10 Prozent an Wert

Sinkende Ölpreise, internationale Sanktionen und eine schwächelnde Wirtschaft setzen den Rubel enorm unter Druck. Seit Ende Mai hat sich die Devise bereits um 10,5 Prozent verbilligt. Und gegenüber dem Euro sieht es noch düsterer aus, da steht ein Verlust von 13,3 Prozent zu Buche. Dieser Rückgang hat auch Auswirkungen auf Russlands Staatskasse und die langfristige Stabilität der Währung.

Noch vor wenigen Monaten galt der russische Rubel als die erfolgreichste Währung des Jahres . Von Anfang Januar bis Ende Mai hat die Devise gegenüber dem US-Dollar etwa ein Drittel zugelegt. Keine andere wichtige Währung kam an solche Gewinne auch nur annähernd heran. Dann aber kam die Wende.

Am heutigen Donnerstag stieg der Euro erstmals seit Februar über die Marke von 100 Rubel, und auch der US-Dollar kletterte auf mehr als 85 Rubel. Zurückzuführen ist die Schwäche der Währung nicht zuletzt auf die strukturellen Schwächen der russischen Wirtschaft, die mit dem Andauern des kostspieligen Krieges gegen die Ukraine immer deutlicher werden.

Wichtige Faktoren für die Talfahrt sind auch die sinkenden Preise für Rohstoffe, die einen erheblichen Teil der russischen Staatseinnahmen ausmachen. Die Erlöse aus Öl und Gas sind im Juli 2025 um fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen, was den Druck auf die russische Staatskasse weiter verstärkt.

Obwohl die russischen Öl- und Gasexporte noch immer eine wichtige Einnahmequelle darstellen, führen westliche Sanktionen und der geopolitische Rabatt, den Länder auf russische Rohstoffe anwenden, dazu, dass weniger Devisen ins Land fließen.

Dmitry Babin, Analyst bei BCS, erklärte gegenüber The Moscow Times, dass das Angebot an ausländischen Währungen aus Exporten aufgrund der niedrigen Ölpreise begrenzt bleibe, während die Nachfrage nach Fremdwährungen, vor allem wegen höherer Importe, steige. Das Resultat: Der Rubel verliert an Wert, da der Wechselkurs nicht im Einklang mit den wirtschaftlichen Realitäten steht.

Gleichzeitig hat die russische Zentralbank ihre Wachstumsprognose für 2025 stark reduziert. Die Bank erwartet nun, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes bis Ende des Jahres nur noch stagnieren wird. Dies ist eine direkte Folge der schwachen inländischen Nachfrage und der rückläufigen Exportzahlen. Das hat auch Auswirkungen auf den Rubel: Die Zentralbank hat ihre Leitzinsen im Sommer gesenkt, was den Rubel zusätzlich belastet und die Unsicherheit auf den Märkten verstärkt.

Russlands Abhängigkeit von Öl und Gas, und auch die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes, machen den Rubel anfällig für externe Schocks. Die geopolitische Lage bleibt unsicher, und die westlichen Sanktionen werden voraussichtlich noch lange eine Belastung für die russische Wirtschaft darstellen.

Die letzten Wochen haben gezeigt, wie verwundbar der Rubel in einem angespannten internationalen Umfeld ist. Sinkende Ölpreise, geopolitische Spannungen und eine angeschlagene Binnenwirtschaft setzen die russische Währung unter Druck, und der aktuelle Kursverlust könnte erst der Anfang eines längeren Abwärtstrends sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion