    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF mit Tief seit Oktober 2023

    Für Sie zusammengefasst
    • LPFK Laser-Aktien auf tiefstem Stand seit zwei Jahren.
    • Kurs fiel auf 6,79 Euro, später bei 7,05 Euro.
    • Neunmonatsbericht Ende Oktober steht bevor.
    AKTIE IM FOKUS - LPKF mit Tief seit Oktober 2023
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von LPFK Laser sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren abgesackt. Die Papiere des HighTech-Maschinenbauers rutschten bis auf 6,79 Euro ab.

    Am Nachmittag notierten sie zuletzt mit 7,05 Euro noch rund achteinhalb Prozent im Minus. Die Aktien befinden sich zwar größtenteils im Streubesitz, dennoch sind die Handelsumsätze recht gering.

    Der nächste Termin im Finanzkalender ist der Neunmonatsbericht Ende Oktober./mis/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,01 % und einem Kurs von 7,01 auf Tradegate (11. September 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -5,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 172,95 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +41,84 %/+84,40 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu LPKF Laser & Electronics - 645000 - DE0006450000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LPKF Laser & Electronics. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS LPKF mit Tief seit Oktober 2023 Aktien von LPFK Laser sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren abgesackt. Die Papiere des HighTech-Maschinenbauers rutschten bis auf 6,79 Euro ab. Am Nachmittag notierten sie zuletzt mit 7,05 Euro noch rund achteinhalb …