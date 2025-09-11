AKTIE IM FOKUS
LPKF mit Tief seit Oktober 2023
- LPFK Laser-Aktien auf tiefstem Stand seit zwei Jahren.
- Kurs fiel auf 6,79 Euro, später bei 7,05 Euro.
- Neunmonatsbericht Ende Oktober steht bevor.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von LPFK Laser sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren abgesackt. Die Papiere des HighTech-Maschinenbauers rutschten bis auf 6,79 Euro ab.
Am Nachmittag notierten sie zuletzt mit 7,05 Euro noch rund achteinhalb Prozent im Minus. Die Aktien befinden sich zwar größtenteils im Streubesitz, dennoch sind die Handelsumsätze recht gering.
Der nächste Termin im Finanzkalender ist der Neunmonatsbericht Ende Oktober./mis/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie
Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,01 % und einem Kurs von 7,01 auf Tradegate (11. September 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -5,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,18 %.
Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 172,95 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +41,84 %/+84,40 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu LPKF Laser & Electronics - 645000 - DE0006450000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über LPKF Laser & Electronics. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Na, das ist doch ein Anfang.. :)