LPKF mit Tief seit Oktober 2023

Der nächste Termin im Finanzkalender ist der Neunmonatsbericht Ende Oktober.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,01 % und einem Kurs von 7,01 auf Tradegate (11. September 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -5,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,18 %.

Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 172,95 Mio..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +41,84 %/+84,40 % bedeutet.