GAC betritt offiziell den israelischen Markt mit einem Multi-Channel-Netzwerk und schlägt damit ein neues Kapitel in der globalen Expansion auf

Unter den Gästen befanden sich Zhang Lei, General Manager Assistant und Executive Vice President des European Regional Center von GAC INTERNATIONAL, Ran Danai, CEO der Union Group und Chairman von Orion Mobility, Elad Goldfarb, General Manager von Orion Mobility, Medienvertreter und potenzielle Kunden, die diesen wichtigen Meilenstein in der Überseestrategie von GAC miterlebten.

TEL AVIV, Israel, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 3. September 2025 veranstaltete GAC in Zusammenarbeit mit der UNION GROUP die Veranstaltung "AION Home" auf der Ronit Farm in Israel und gab damit offiziell den Eintritt von GAC in den israelischen Markt bekannt.

Um die einzigartige Anziehungskraft der Marke AION zu präsentieren, schuf GAC einen vielschichtigen Showroom und Erlebnisraum für "AION Home". Im Familienzimmer wurden die große Reichweite von 510 km und die Geräumigkeit des AION hervorgehoben. In der Bibliothek, die im Stil eines Bücherregals gestaltet ist, werden die Kerntechnologien der Marke vorgestellt. Der Living Room, der zentrale interaktive Bereich, diente als interaktives Zentrum für die Marke und die Verbraucher.

Drei Flaggschiff-Modelle werden auf der Veranstaltung vorgestellt. Der Komfort-SUV AION V, der Luxus-SUV HYPTEC HT und der Kompakt-SUV AION Y. In Zukunft wird GAC weitere BEV- und PHEV-Modelle einführen. In Zusammenarbeit mit Orion wird GAC bis Ende des Jahres fünf Verkaufsstellen einrichten, die intelligente und umweltfreundliche Mobilitätslösungen nach der Philosophie "Service First" anbieten werden.

Parallel zur Markteinführung trieb GAC den Aufbau seines Multi-Channel-Vertriebsnetzes voran. Die ersten Drei-Kanal-Netze wurden offiziell während des Einführungszeitraums eingerichtet und decken die zentralen und nördlichen Regionen Israels ab, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verbraucher besser gerecht zu werden. Geleitet von der Markenphilosophie In Local, For local" werden diese Kanäle von professionellen Serviceteams unterstützt, um den Kunden einen Rundum-Service zu bieten, von der Fahrzeugauswahl über den Kauf bis hin zum After-Sales-Service. Dieser umfassende Ansatz unterstreicht das Engagement der GAC für langfristiges Vertrauen und stärkt ihr Service-Ökosystem in Israel.

Der Eintritt von GAC in den israelischen Markt und der Aufbau des Vertriebsnetzes sind wichtige Schritte bei der Umsetzung der globalen Strategie "One GAC 2.0". In Zukunft wird GAC die Zusammenarbeit mit den lokalen Händlern vertiefen und seine Position in Israel nutzen, um sein Produktportfolio und sein Servicesystem kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig die globale Entwicklung der Marke weiter zu beschleunigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769982/photo.jpg

