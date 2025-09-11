NZWL: Tausche jetzt und sichere dir 9,875 % Rendite auf 15 Mio. €!
NZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH startet mit einer neuen Anleihe durch: 15 Millionen Euro, 9,875 % Zinsen, Investitionen in E-Mobilität. Zeichnungsfrist: 15.9.-14.10.2025. Handel ab 21.10.2025.
- Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH plant die Emission einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Millionen Euro und einem Zinssatz von 9,875 % p.a.
- Ein öffentliches Umtauschangebot für Inhaber bestehender Anleihen (2019/2025 und 2021/2026) wird angeboten, bei dem die Anleihen im Verhältnis 1:1 getauscht werden können.
- Die Umtauschangebotsfrist läuft vom 15. September 2025 bis zum 13. Oktober 2025, während die Zeichnungsfrist für neue Anleihen vom 15. September bis zum 14. Oktober 2025 dauert.
- Der Emissionserlös soll zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum, neue Produkte im Bereich Hybrid- und alternative Antriebe sowie E-Mobilität verwendet werden.
- Die neue Anleihe wird voraussichtlich am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutschen Börse AG einbezogen.
- Ein von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde genehmigter Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der NZWL verfügbar.
