Apple in der Krise: Analysten sprechen von Innovations-müde!

    D.A. Davidson hat seine Einschätzung für Apple nach der Vorstellung der neuesten Produkte des Unternehmens herabgestuft.

    Für Sie zusammengefasst
    • D.A. Davidson stuft Apple von Kaufen auf Neutral herab.
    • Analyst Luria kritisiert fehlende Produktinnovationen.
    • Apple verliert Marktanteile, besonders in China.
    Foto: Daniel Kalker - dpa

    Die Investmentfirma senkte die Bewertung von Kaufen auf Neutral und behielt das Kursziel von 250 US-Dollar bei, was ein Aufwärtspotenzial von 10 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Mittwoch bedeutet.

    Analyst Gil Luria zeigte sich enttäuscht von der Produktstrategie des Unternehmens im vergangenen Jahr. "Wir stellen zwar die Nützlichkeit der Produkte nicht in Frage, aber Apple hat seine Kernproduktpalette, angefangen beim iPhone, nur mit wenig überzeugenden Innovationen ausgestattet", erklärte Luria.

    Er glaubt, dass das Wachstum von Apple stagnieren wird, bis das Unternehmen entweder seine aktuellen Produkte neu definiert oder überzeugende neue Produktkategorien entwickelt. "Selbst ein faltbares iPhone, das voraussichtlich nächstes Jahr vorgestellt wird, ist für den Durchschnittsnutzer möglicherweise kein überzeugender Grund, ein Upgrade durchzuführen", fügte er hinzu.

    Der Mangel an Innovation hat laut Luria auch dazu geführt, dass Apple gegenüber der wachsenden Konkurrenz aus dem Ausland an Boden verloren hat. Besonders in China verweist der Analyst auf "eine Handvoll ebenso guter, wenn nicht sogar besserer Alternativen".

    Ein weiteres enttäuschendes Thema für Luria ist die fehlende Rolle von Apple im Bereich künstliche Intelligenz. "Nach den jüngsten Produktankündigungen, die uns nicht begeistert haben, glauben wir, dass Apple in naher Zukunft keine nennenswerte Nutzung von KI vornehmen wird", sagte er.

    Luria vermutet, dass Apple entweder von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz überrascht wurde oder das Unternehmen mit einem Innovationsdilemma konfrontiert ist und keine Innovationen bei seinen aktuellen Produkten vornehmen kann.

    Die Aktie von Apple ist in diesem Jahr um knapp 20 Prozent gefallen:

    Apple

    -0,13 %
    -4,54 %
    +0,57 %
    +13,36 %
    -2,86 %
    +24,92 %
    +105,21 %
    +675,55 %
    +7.658,51 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 195,2EUR auf Tradegate (11. September 2025, 16:12 Uhr) gehandelt.



    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
