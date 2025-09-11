GAC stellt auf der IAA MOBILITY München die "GAC Solution" vor und treibt damit seinen "European Market Plan" voran
Munich (ots/PRNewswire) - Am 8. September 2025 wurde die IAA MOBILITY 2025 in
München, Deutschland, offiziell eröffnet. GAC gab ein beeindruckendes Debüt mit
fünf neuen Flaggschiff-Energiemodellen, stellte seine "GAC Solution" für die
Zukunft der Mobilität vor, berichtete über die Fortschritte seines "European
Market Plan" und kündigte die europäische Markteinführung des AION V an.
Unter dem diesjährigen Motto "It's All About Mobility" stellte Feng Xingya,
Chairman und President der GAC Group, die umfassende Vision von GAC für die
Zukunft der Mobilität vor - die "GAC Solution": Spitzenqualität, intelligente
Technologie und umweltfreundliche Mobilität. Durch die Nutzung von
Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen wie Toyota und Honda sowie
durch eigene Forschungs- und Entwicklungsleistungen hat GAC
Produktionskapazitäten von Weltrang und ein umfassendes
Multi-Energie-Technologieportfolio aufgebaut, das eine hochwertige Matrix von
EV- und PHEV-Produkten bietet, die den Nutzern eine zuverlässige und überlegene
Mobilität garantieren. Im Bereich der intelligenten Mobilität nutzt GAC sein
KI-gesteuertes "ADiGO" und das "X-SOUL Safety Protection System", um
intelligente Cockpit- und Fahrtechnologien voranzutreiben. Darüber hinaus hat
GAC die Marke GOVY Flying Car eingeführt und leistet damit Pionierarbeit bei der
integrierten Boden-Luft-Mobilität.
Seit der Vorstellung des "European Market Plan" auf dem Paris Motor Show 2024
hat GAC Europa als strategischen Kernmarkt positioniert und eine neue Phase der
intensiven Lokalisierung im Rahmen von One GAC 2.0 eingeleitet.
Im Hinblick auf die Marktexpansion beschleunigt GAC seine europäische Expansion
und plant, ab September 2025 in Polen, Portugal, Finnland und anderen Ländern
Fuß zu fassen, mit dem Ziel, den europäischen Markt bis 2028 vollständig
abzudecken. Was die Entwicklung des Vertriebs anbelangt, so verstärkt GAC die
Zusammenarbeit mit europäischen Partnern und hat sich bereits Dutzende von
Verkaufsstellen gesichert. Was das Servicesystem betrifft, so hat GAC offiziell
sein europäisches Ersatzteilvertriebszentrum in den Niederlanden in Betrieb
genommen und damit die Effizienz der Ersatzteilversorgung erheblich verbessert.
Außerdem wurde ein lokales technisches Support- und Serviceteam eingerichtet,
das nach dem Prinzip "Service First, Customer First" arbeitet. In der
Zwischenzeit baut GAC aktiv ein Energieversorgungsnetz in ganz Europa auf und
strebt danach, ein vollständiges industrielles Ökosystem auf dem Kontinent zu
schaffen. GAC plant außerdem, die lokale Produktion zu beschleunigen und den Bau
von technischen R&D-Zentren voranzutreiben.
Als Schöpfer einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und intelligenten
Mobilität für ein besseres Leben wird GAC auch in Zukunft die Philosophie "In
Europa, für Europa" aufrechterhalten und nachhaltigere und wertvollere
Mobilitätserfahrungen für die Zukunft liefern.
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2770030/9_9.mp4
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2770029/1.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gac-stel
lt-auf-der-iaa-mobility-munchen-die-gac-solution-vor-und-treibt-damit-seinen-eur
opean-market-plan-voran-302553858.html
Pressekontakt:
ywb735582036@163.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177163/6115802
OTS: GAC
