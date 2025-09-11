    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    GAC stellt auf der IAA MOBILITY München die "GAC Solution" vor und treibt damit seinen "European Market Plan" voran

    Munich (ots/PRNewswire) - Am 8. September 2025 wurde die IAA MOBILITY 2025 in
    München, Deutschland, offiziell eröffnet. GAC gab ein beeindruckendes Debüt mit
    fünf neuen Flaggschiff-Energiemodellen, stellte seine "GAC Solution" für die
    Zukunft der Mobilität vor, berichtete über die Fortschritte seines "European
    Market Plan" und kündigte die europäische Markteinführung des AION V an.

    Unter dem diesjährigen Motto "It's All About Mobility" stellte Feng Xingya,
    Chairman und President der GAC Group, die umfassende Vision von GAC für die
    Zukunft der Mobilität vor - die "GAC Solution": Spitzenqualität, intelligente
    Technologie und umweltfreundliche Mobilität. Durch die Nutzung von
    Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen wie Toyota und Honda sowie
    durch eigene Forschungs- und Entwicklungsleistungen hat GAC
    Produktionskapazitäten von Weltrang und ein umfassendes
    Multi-Energie-Technologieportfolio aufgebaut, das eine hochwertige Matrix von
    EV- und PHEV-Produkten bietet, die den Nutzern eine zuverlässige und überlegene
    Mobilität garantieren. Im Bereich der intelligenten Mobilität nutzt GAC sein
    KI-gesteuertes "ADiGO" und das "X-SOUL Safety Protection System", um
    intelligente Cockpit- und Fahrtechnologien voranzutreiben. Darüber hinaus hat
    GAC die Marke GOVY Flying Car eingeführt und leistet damit Pionierarbeit bei der
    integrierten Boden-Luft-Mobilität.

    Seit der Vorstellung des "European Market Plan" auf dem Paris Motor Show 2024
    hat GAC Europa als strategischen Kernmarkt positioniert und eine neue Phase der
    intensiven Lokalisierung im Rahmen von One GAC 2.0 eingeleitet.

    Im Hinblick auf die Marktexpansion beschleunigt GAC seine europäische Expansion
    und plant, ab September 2025 in Polen, Portugal, Finnland und anderen Ländern
    Fuß zu fassen, mit dem Ziel, den europäischen Markt bis 2028 vollständig
    abzudecken. Was die Entwicklung des Vertriebs anbelangt, so verstärkt GAC die
    Zusammenarbeit mit europäischen Partnern und hat sich bereits Dutzende von
    Verkaufsstellen gesichert. Was das Servicesystem betrifft, so hat GAC offiziell
    sein europäisches Ersatzteilvertriebszentrum in den Niederlanden in Betrieb
    genommen und damit die Effizienz der Ersatzteilversorgung erheblich verbessert.
    Außerdem wurde ein lokales technisches Support- und Serviceteam eingerichtet,
    das nach dem Prinzip "Service First, Customer First" arbeitet. In der
    Zwischenzeit baut GAC aktiv ein Energieversorgungsnetz in ganz Europa auf und
    strebt danach, ein vollständiges industrielles Ökosystem auf dem Kontinent zu
    schaffen. GAC plant außerdem, die lokale Produktion zu beschleunigen und den Bau
    von technischen R&D-Zentren voranzutreiben.

    Als Schöpfer einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und intelligenten
    Mobilität für ein besseres Leben wird GAC auch in Zukunft die Philosophie "In
    Europa, für Europa" aufrechterhalten und nachhaltigere und wertvollere
    Mobilitätserfahrungen für die Zukunft liefern.

    Video - https://mma.prnewswire.com/media/2770030/9_9.mp4

    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2770029/1.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gac-stel
    lt-auf-der-iaa-mobility-munchen-die-gac-solution-vor-und-treibt-damit-seinen-eur
    opean-market-plan-voran-302553858.html

    Pressekontakt:

    ywb735582036@163.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177163/6115802
    OTS: GAC




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    GAC stellt auf der IAA MOBILITY München die "GAC Solution" vor und treibt damit seinen "European Market Plan" voran Am 8. September 2025 wurde die IAA MOBILITY 2025 in München, Deutschland, offiziell eröffnet. GAC gab ein beeindruckendes Debüt mit fünf neuen Flaggschiff-Energiemodellen, stellte seine "GAC Solution" für die Zukunft der Mobilität vor, berichtete …