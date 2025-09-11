GAC stellt auf der IAA MOBILITY München die "GAC Solution" vor und treibt damit seinen "European Market Plan" voran

Munich (ots/PRNewswire) - Am 8. September 2025 wurde die IAA MOBILITY 2025 in

München, Deutschland, offiziell eröffnet. GAC gab ein beeindruckendes Debüt mit

fünf neuen Flaggschiff-Energiemodellen, stellte seine "GAC Solution" für die

Zukunft der Mobilität vor, berichtete über die Fortschritte seines "European

Market Plan" und kündigte die europäische Markteinführung des AION V an.



Unter dem diesjährigen Motto "It's All About Mobility" stellte Feng Xingya,

Chairman und President der GAC Group, die umfassende Vision von GAC für die

Zukunft der Mobilität vor - die "GAC Solution": Spitzenqualität, intelligente

Technologie und umweltfreundliche Mobilität. Durch die Nutzung von

Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen wie Toyota und Honda sowie

durch eigene Forschungs- und Entwicklungsleistungen hat GAC

Produktionskapazitäten von Weltrang und ein umfassendes

Multi-Energie-Technologieportfolio aufgebaut, das eine hochwertige Matrix von

EV- und PHEV-Produkten bietet, die den Nutzern eine zuverlässige und überlegene

Mobilität garantieren. Im Bereich der intelligenten Mobilität nutzt GAC sein

KI-gesteuertes "ADiGO" und das "X-SOUL Safety Protection System", um

intelligente Cockpit- und Fahrtechnologien voranzutreiben. Darüber hinaus hat

GAC die Marke GOVY Flying Car eingeführt und leistet damit Pionierarbeit bei der

integrierten Boden-Luft-Mobilität.





Seit der Vorstellung des "European Market Plan" auf dem Paris Motor Show 2024

hat GAC Europa als strategischen Kernmarkt positioniert und eine neue Phase der

intensiven Lokalisierung im Rahmen von One GAC 2.0 eingeleitet.



Im Hinblick auf die Marktexpansion beschleunigt GAC seine europäische Expansion

und plant, ab September 2025 in Polen, Portugal, Finnland und anderen Ländern

Fuß zu fassen, mit dem Ziel, den europäischen Markt bis 2028 vollständig

abzudecken. Was die Entwicklung des Vertriebs anbelangt, so verstärkt GAC die

Zusammenarbeit mit europäischen Partnern und hat sich bereits Dutzende von

Verkaufsstellen gesichert. Was das Servicesystem betrifft, so hat GAC offiziell

sein europäisches Ersatzteilvertriebszentrum in den Niederlanden in Betrieb

genommen und damit die Effizienz der Ersatzteilversorgung erheblich verbessert.

Außerdem wurde ein lokales technisches Support- und Serviceteam eingerichtet,

das nach dem Prinzip "Service First, Customer First" arbeitet. In der

Zwischenzeit baut GAC aktiv ein Energieversorgungsnetz in ganz Europa auf und

strebt danach, ein vollständiges industrielles Ökosystem auf dem Kontinent zu

schaffen. GAC plant außerdem, die lokale Produktion zu beschleunigen und den Bau

von technischen R&D-Zentren voranzutreiben.



Als Schöpfer einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und intelligenten

Mobilität für ein besseres Leben wird GAC auch in Zukunft die Philosophie "In

Europa, für Europa" aufrechterhalten und nachhaltigere und wertvollere

Mobilitätserfahrungen für die Zukunft liefern.



