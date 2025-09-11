Börsen Start Update
Börsenstart USA - 11.09. - Dow Jones stark +0,90 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.910,51 PKT und steigt um +0,90 %.
Top-Werte: Caterpillar +2,36 %, 3M +1,90 %, Goldman Sachs Group +1,76 %, The Home Depot +1,57 %, Nike (B) +1,14 %
Flop-Werte: Boeing -0,64 %, Microsoft -0,35 %, Amazon -0,30 %, Cisco Systems -0,23 %, McDonald's -0,17 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:44) bei 23.948,40 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Micron Technology +8,11 %, Lam Research +5,70 %, Synopsys +5,49 %, Applied Materials +3,74 %, Warner Bros. Discovery (A) +3,36 %
Flop-Werte: Broadcom -2,18 %, Netflix -1,83 %, Constellation Energy -1,47 %, Advanced Micro Devices -1,20 %, Charter Communications Registered (A) -1,12 %
Der S&P 500 steht bei 6.564,74 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.
Top-Werte: Centene +10,77 %, Micron Technology +8,11 %, Lam Research +5,70 %, Synopsys +5,49 %, Molina Healthcare +5,06 %
Flop-Werte: Oracle -4,86 %, Broadcom -2,18 %, Netflix -1,83 %, APA Corporation -1,57 %, Monolithic Power Systems -1,50 %
