    Deutlicher Kurssprung bei der Stellantis Aktie - 11.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Stellantis Aktie bisher um +5,42 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Stellantis Aktie.

    Foto: Carlos Osorio - dpa

    Stellantis ist ein führender globaler Automobilhersteller, der durch seine vielfältige Markenpalette und starke Marktpräsenz in Europa und Nordamerika besticht. Mit einem Fokus auf Elektrofahrzeuge und Innovationen positioniert sich Stellantis erfolgreich gegen Konkurrenten wie Volkswagen und Toyota.

    Stellantis Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Stellantis Aktie. Sie steigt um +5,42 % auf 7,8900. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Stellantis in den letzten drei Monaten Verluste von -17,83 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stellantis Aktie damit um -4,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -40,95 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,81 % geändert.

    Stellantis Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,52 %
    1 Monat -7,23 %
    3 Monate -17,83 %
    1 Jahr -45,52 %

    Informationen zur Stellantis Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Stellantis Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,71 Mrd.EUR wert.

    Stellantis Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Stellantis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stellantis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stellantis

    +6,91 %
    -5,11 %
    -8,12 %
    -19,05 %
    -45,64 %
    -44,95 %
    -20,01 %
    -6,48 %
    +56,96 %
    ISIN:NL00150001Q9WKN:A2QL01



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene Werte
