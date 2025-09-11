Lupin kriegt die US-FDA-Zulassung für Risperidon als langwirksame Injektion mit 180 Tagen CGT-Exklusivität, das erste Produkt von Nanomis Plattform für langwirksame Injektionen

NAPLES, Fla., 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Pharmakonzern Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) den abgekürzten Zulassungsantrag (ANDA) für Risperidon als injizierbare Suspension mit verlängerter Wirkstofffreisetzung, 25 mg pro Fläschchen, 37,5 mg pro Fläschchen und 50 mg pro Fläschchen, Einzeldosisfläschchen, genehmigt hat. Dies ist das erste Produkt von Lupin, das die firmeneigene Technologie von Nanomi B.V. (Nanomi) verwendet, und hat eine 180-tägige Exklusivität der CGT. Nanomi, eine Tochtergesellschaft von Lupin, konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer langwirksamer injizierbarer Arzneimittel (LAI) zur Verbesserung des Gesundheitszustands von Patienten.

Vinita Gupta, Geschäftsführerin von Lupin, , sagte: „Wir sind sehr erfreut über die Zulassung des ersten Produkts unserer Nanomi LAI-Plattform. Diese Zulassung im ersten Zyklus ist ein Beweis für die Fähigkeiten, die wir für komplexe Injektionspräparate in unseren Teams in F&E, Betrieb und verwandten Funktionen aufgebaut haben. Es bestätigt unsere Plattformfähigkeiten bei Nanomi und unterstreicht unser Engagement, den Zugang zu komplexen injizierbaren Produkten für Patienten weltweit zu erweitern. Bei der Umsetzung unserer Strategie zur Entwicklung von Spezialprodukten und neuartigen Produkten planen wir, die Nanomi-Plattform für neuartige lang wirkende Injektionspräparate zu nutzen, die ungedeckte Patientenbedürfnisse erfüllen."

Die LAI-Plattform von Nanomi hat ihre Wirksamkeit und Sicherheit bei der Verabreichung von Medikamenten unter Beweis gestellt. Die firmeneigene Technologie zur Partikelkontrolle erzeugt einheitliche Mikrokugeln, die verlängerte Freisetzungsprofile von Wochen bis Monaten, überlegene Injektionsfähigkeit durch kleinere Nadeln und konstante Wirkstoffkonzentrationen bieten. Die Technologie kann den Lebenszyklus von in der Entwicklung befindlichen oder auf dem Markt befindlichen Produkten verlängern, die von länger wirkenden Formulierungen profitieren würden.