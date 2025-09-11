YFORE debütiert mit mehreren intelligenten Mobilitätslösungen auf der IAA MOBILITY 2025

Das auf der IAA 2025 vorgestellte Kamera-Monitor-System (Camera Monitor System, CMS) von YFORE umfasst ein umfassendes Produktangebot, darunter Kameras, digitale Innenspiegel und digitale Außenspiegel. Das CMS von YFORE bietet ein breiteres Sichtfeld, um tote Winkel zu minimieren und auch unter widrigen Bedingungen wie Regen, Nebel und bei Nachtfahrten ein klares Bild zu gewährleisten. Darüber hinaus erhöht die automatische Sichtunterstützung während der Fahrt bei hohen Geschwindigkeiten die Fahrsicherheit, indem sie die Darstellung der Umgebung optimiert.

Digitaler Schlüssel der nächsten Generation und UWB-Innovation

Der von YFORE vorgestellte digitale Schlüssel kombiniert Ultrabreitband (Ultra-Wideband, UWB), BLE Channel Sounding und SparkLink SLE-Technologien und bietet eine Positionierungsgenauigkeit im Dezimeterbereich. Dadurch werden wiederholtes Entsperren/Sperren sowie Verzögerungen beim Öffnen der Tür durch ungenaue Lokalisierung vermieden. Zu den erweiterten UWB-Anwendungen gehören UWB-Kicksensoren, die Erkennung der Anwesenheit von Kindern und der Überwachungsmodus, wodurch die Wiederverwendung von Hardware maximiert und gleichzeitig ein Mehrwert für den Benutzer geschaffen wird.

Kabelloses Aufladen: Effiziente Stromversorgung für vielfältige Einsatzzwecke

Die kabellosen Ladegeräte von YFORE unterstützen vollständig die neuesten Protokolle Qi 2.2, Qi 2.0 und Qi 1.3 und gewährleisten somit die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Durch die Unterstützung der gängigen Leistungsmodi MPP 25 W, 15 W und EPP 15 W werden die Anforderungen für magnetisches und schnelles Laden erfüllt. Sie sind mit zahlreichen Geräten wie Smartphones, kabellosen Ohrhörern und intelligenten Schlüsselanhängern kompatibel. Somit handelt es sich wirklich um ein Ladegerät für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Produkte sind mit mehreren Schutzmechanismen und der NFC-Funktion ausgestattet und gewährleisten somit Sicherheit und Komfort für die Nutzer.

Intelligenter Deckenbildschirm und Fernbedienung

Dieses kombinierte System bietet ein beeindruckendes Erlebnis durch reibungslose Interaktion. Mit seinem nahezu randlosen Rahmen bietet dieses 17,3-Zoll-Display in der zweiten Reihe dank seiner 3K-Ultra-HD-Auflösung und der KI-gestützten Bildverbesserung kinoreife visuelle Erlebnisse. Die Richtungsfernbedienung vereint die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit einer kabellosen Maus und eines Laserpointers und ermöglicht eine natürlichere und effizientere Interaktion mit dem Bildschirm.

Informationen zu YFORE

Mit über 30 OEM-Partnern und dem größten Marktanteil im Bereich CMS (seit 8 Jahren in Folge) hat YFORE seine globale Präsenz mit Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Produktionsstätten in China, den Vereinigten Staaten, Deutschland, den Niederlanden und anderen Regionen ausgebaut. All dies ist das Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit und eines unermüdlichen Strebens nach Qualitätskontrolle. Auch in Zukunft wird sich YFORE auf technologische Innovationen konzentrieren und ist bestrebt, der zuverlässigste Partner für Kunden im Bereich intelligenter Fahrzeuge zu sein.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770078/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yfore-debutiert-mit-mehreren-intelligenten-mobilitatslosungen-auf-der-iaa-mobility-2025-302554008.html