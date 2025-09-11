    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    Grüner Knopf und Fair Wear bündeln Kräfte

    Strategische Partnerschaft für mehr Wirkung und Skalierbarkeit von unternehmerischen Sorgfaltspflichten in der Textilindustrie (FOTO)

    Berlin (ots) - Die neue Partnerschaft verfolgt das Ziel, durch die Angleichung
    von Standards und die BÃ¼ndelung gemeinsamer Expertise verantwortungsvolles
    unternehmerisches Handeln praxisnÃ¤her, effektiver und wirkungsvoller zu
    gestalten.

    Fair Wear , eine internationale Multi-Stakeholder-Initiative, und der GrÃ¼ne
    Knopf , das staatliche Textilsiegel der Bundesregierung, haben eine gemeinsame
    AbsichtserklÃ¤rung unterzeichnet, um eine strategische Partnerschaft fÃ¼r
    verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln in der globalen Textil- und
    Bekleidungsindustrie aufzubauen.

    Die Zusammenarbeit verfolgt das Ziel, unternehmerische Sorgfaltspflichten fÃ¼r
    Menschenrechte und Umwelt (HREDD) wirkungsvoll zu skalieren - durch die
    Angleichung von AnsÃ¤tzen und die BÃ¼ndelung der Expertise von zwei der
    glaubwÃ¼rdigsten Initiativen im Sektor. Gemeinsam wollen beide Initiativen mehr
    Unternehmen dabei unterstÃ¼tzen, aus Verpflichtungen konkrete MaÃŸnahmen
    abzuleiten - zum Vorteil von Arbeiter*innen, der Umwelt und resilienten
    Lieferketten.

    Gemeinsam mehr erreichen

    Die Textil- und Bekleidungsindustrie bleibt ein Hochrisikosektor fÃ¼r
    Menschenrechtsverletzungen und UmweltschÃ¤den. BeschÃ¤ftigte in ProduktionslÃ¤ndern
    sind nach wie vor unsicheren Arbeitsbedingungen und geringen LÃ¶hnen ausgesetzt,
    wÃ¤hrend Ã–kosysteme durch nicht nachhaltige Praktiken bedroht sind. Mit
    steigenden kommerziellen und gesetzlichen Anforderungen an europÃ¤ische
    Unternehmen wÃ¤chst der Bedarf an harmonisierten, praxisnahen und skalierbaren
    AnsÃ¤tzen. Die neue Partnerschaft wird Unternehmen und Hersteller dabei
    unterstÃ¼tzen, praktische Herausforderungen besser zu bewÃ¤ltigen und dort Wirkung
    zu entfalten, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

    Der GrÃ¼ne Knopf und Fair Wear werden in drei zentralen Bereichen
    zusammenarbeiten, um HREDD-BemÃ¼hungen zu beschleunigen:

    - Harmonisierung von Standards : Verringerung der KomplexitÃ¤t fÃ¼r Unternehmen
    durch eine stÃ¤rkere Angleichung der OECD-basierten Anforderungen beider
    Organisationen - bei gleichzeitig hohem Anspruch und klarer Wirkung.
    - Gemeinsame Tools und UnterstÃ¼tzung von Unternehmen : Entwicklung und Austausch
    von Best Practices und erprobten Methoden, die Unternehmen eine schrittweise
    Umsetzung von HREDD erleichtern.
    - GlaubwÃ¼rdigkeit und Transparenz in der Verantwortung : StÃ¤rkere Bewertung,
    PrÃ¼fung und Kommunikation, wie unternehmerische Sorgfaltspflichten zu
    tatsÃ¤chlichen Verbesserungen fÃ¼hren - fÃ¼r Stakeholder ebenso wie fÃ¼r
    Verbraucher*innen.

    Was das konkret bedeutet

    Die strategische Partnerschaft zwischen Fair Wear und dem GrÃ¼nen Knopf bringt
    von Beginn an konkrete Vorteile: Unternehmen mit dem GrÃ¼nen Knopf erhalten nun
    Zugang zum Beschwerdemechanismus von Fair Wear sowie zur Due Diligence Academy.
    Gleichzeitig arbeiten beide Organisationen an der Weiterentwicklung des GrÃ¼nen
    Knopfs (Standardrevision) und treiben gemeinsame AnsÃ¤tze im Bereich
    umweltbezogener Sorgfaltspflichten voran - auch zum Vorteil der
    Fair-Wear-Mitglieder.

    "Der Textilsektor steht an einem entscheidenden Punkt: Mit verpflichtenden, aber
    noch in der Ausgestaltung befindlichen Sorgfaltspflichtengesetzen benÃ¶tigen
    Unternehmen gerade jetzt verlÃ¤ssliche und praxisnahe Orientierung. Durch diese
    Partnerschaft profitieren Unternehmen von klareren Erwartungen, gebÃ¼ndelten
    Ressourcen und gezielter UnterstÃ¼tzung bei der Umsetzung von HREDD", sagt
    [Christine Moser-Priewich, GrÃ¼ner Knopf].

    "Unsere Zusammenarbeit soll Sorgfaltspflichten praktikabel und fÃ¼r mehr
    Unternehmen zugÃ¤nglich machen. Durch die Angleichung mit dem GrÃ¼nen Knopf
    erÃ¶ffnen wir Unternehmen klarere Wege, um verantwortungsvolles Handeln in ihre
    GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit zu integrieren. Dies stÃ¤rkt Resilienz, reduziert Risiken und
    treibt Verbesserungen fÃ¼r Arbeiter*innen entlang globaler Lieferketten voran",
    ergÃ¤nzt [Annabel Meurs, Fair Wear].

    Ãœber den GrÃ¼nen Knopf

    Der GrÃ¼ne Knopf ist das staatliche Siegel fÃ¼r nachhaltige Textilien, das im
    September 2019 vom Bundesministerium fÃ¼r wirtschaftliche Zusammenarbeit und
    Entwicklung (BMZ) eingefÃ¼hrt wurde. Ziel ist es, Arbeits- und
    Produktionsbedingungen zu verbessern, indem systematisch geprÃ¼ft wird, ob
    Unternehmen menschenrechtliche und Ã¶kologische Sorgfaltspflichten in ihren
    textilen Lieferketten erfÃ¼llen.

    Ãœber Fair Wear

    Fair Wear stÃ¤rkt die Rechte von Arbeiter*innen in globalen Lieferketten, indem
    wir Menschenrechte in unternehmerischem Handeln verankern. Mit Ã¼ber 25 Jahren
    Erfahrung, mehr als 100 Mitgliedsmarken, lokalen Stakeholder-Netzwerken und
    einem pragmatischen Ansatz entwickeln wir gemeinsam skalierbare, auf
    Arbeiter*innen ausgerichtete LÃ¶sungen, die verantwortungsvolles GeschÃ¤ft sowohl
    praktikabel als auch wirkungsvoll machen.

    https://www.fairwear.org/

