Grüner Knopf und Fair Wear bündeln Kräfte
Strategische Partnerschaft für mehr Wirkung und Skalierbarkeit von unternehmerischen Sorgfaltspflichten in der Textilindustrie (FOTO)
Berlin (ots) - Die neue Partnerschaft verfolgt das Ziel, durch die Angleichung
Fair Wear , eine internationale Multi-Stakeholder-Initiative, und der GrÃ¼ne
Knopf , das staatliche Textilsiegel der Bundesregierung, haben eine gemeinsame
AbsichtserklÃ¤rung unterzeichnet, um eine strategische Partnerschaft fÃ¼r
verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln in der globalen Textil- und
Bekleidungsindustrie aufzubauen.
Fair Wear , eine internationale Multi-Stakeholder-Initiative, und der GrÃ¼ne
Knopf , das staatliche Textilsiegel der Bundesregierung, haben eine gemeinsame
AbsichtserklÃ¤rung unterzeichnet, um eine strategische Partnerschaft fÃ¼r
verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln in der globalen Textil- und
Bekleidungsindustrie aufzubauen.
Die Zusammenarbeit verfolgt das Ziel, unternehmerische Sorgfaltspflichten fÃ¼r
Menschenrechte und Umwelt (HREDD) wirkungsvoll zu skalieren - durch die
Angleichung von AnsÃ¤tzen und die BÃ¼ndelung der Expertise von zwei der
glaubwÃ¼rdigsten Initiativen im Sektor. Gemeinsam wollen beide Initiativen mehr
Unternehmen dabei unterstÃ¼tzen, aus Verpflichtungen konkrete MaÃŸnahmen
abzuleiten - zum Vorteil von Arbeiter*innen, der Umwelt und resilienten
Lieferketten.
Gemeinsam mehr erreichen
Die Textil- und Bekleidungsindustrie bleibt ein Hochrisikosektor fÃ¼r
Menschenrechtsverletzungen und UmweltschÃ¤den. BeschÃ¤ftigte in ProduktionslÃ¤ndern
sind nach wie vor unsicheren Arbeitsbedingungen und geringen LÃ¶hnen ausgesetzt,
wÃ¤hrend Ã–kosysteme durch nicht nachhaltige Praktiken bedroht sind. Mit
steigenden kommerziellen und gesetzlichen Anforderungen an europÃ¤ische
Unternehmen wÃ¤chst der Bedarf an harmonisierten, praxisnahen und skalierbaren
AnsÃ¤tzen. Die neue Partnerschaft wird Unternehmen und Hersteller dabei
unterstÃ¼tzen, praktische Herausforderungen besser zu bewÃ¤ltigen und dort Wirkung
zu entfalten, wo sie am dringendsten gebraucht wird.
Der GrÃ¼ne Knopf und Fair Wear werden in drei zentralen Bereichen
zusammenarbeiten, um HREDD-BemÃ¼hungen zu beschleunigen:
- Harmonisierung von Standards : Verringerung der KomplexitÃ¤t fÃ¼r Unternehmen
durch eine stÃ¤rkere Angleichung der OECD-basierten Anforderungen beider
Organisationen - bei gleichzeitig hohem Anspruch und klarer Wirkung.
- Gemeinsame Tools und UnterstÃ¼tzung von Unternehmen : Entwicklung und Austausch
von Best Practices und erprobten Methoden, die Unternehmen eine schrittweise
Umsetzung von HREDD erleichtern.
- GlaubwÃ¼rdigkeit und Transparenz in der Verantwortung : StÃ¤rkere Bewertung,
PrÃ¼fung und Kommunikation, wie unternehmerische Sorgfaltspflichten zu
tatsÃ¤chlichen Verbesserungen fÃ¼hren - fÃ¼r Stakeholder ebenso wie fÃ¼r
Verbraucher*innen.
Was das konkret bedeutet
Die strategische Partnerschaft zwischen Fair Wear und dem GrÃ¼nen Knopf bringt
von Beginn an konkrete Vorteile: Unternehmen mit dem GrÃ¼nen Knopf erhalten nun
Zugang zum Beschwerdemechanismus von Fair Wear sowie zur Due Diligence Academy.
Gleichzeitig arbeiten beide Organisationen an der Weiterentwicklung des GrÃ¼nen
Knopfs (Standardrevision) und treiben gemeinsame AnsÃ¤tze im Bereich
umweltbezogener Sorgfaltspflichten voran - auch zum Vorteil der
Fair-Wear-Mitglieder.
"Der Textilsektor steht an einem entscheidenden Punkt: Mit verpflichtenden, aber
noch in der Ausgestaltung befindlichen Sorgfaltspflichtengesetzen benÃ¶tigen
Unternehmen gerade jetzt verlÃ¤ssliche und praxisnahe Orientierung. Durch diese
Partnerschaft profitieren Unternehmen von klareren Erwartungen, gebÃ¼ndelten
Ressourcen und gezielter UnterstÃ¼tzung bei der Umsetzung von HREDD", sagt
[Christine Moser-Priewich, GrÃ¼ner Knopf].
"Unsere Zusammenarbeit soll Sorgfaltspflichten praktikabel und fÃ¼r mehr
Unternehmen zugÃ¤nglich machen. Durch die Angleichung mit dem GrÃ¼nen Knopf
erÃ¶ffnen wir Unternehmen klarere Wege, um verantwortungsvolles Handeln in ihre
GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit zu integrieren. Dies stÃ¤rkt Resilienz, reduziert Risiken und
treibt Verbesserungen fÃ¼r Arbeiter*innen entlang globaler Lieferketten voran",
ergÃ¤nzt [Annabel Meurs, Fair Wear].
Ãœber den GrÃ¼nen Knopf
Der GrÃ¼ne Knopf ist das staatliche Siegel fÃ¼r nachhaltige Textilien, das im
September 2019 vom Bundesministerium fÃ¼r wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) eingefÃ¼hrt wurde. Ziel ist es, Arbeits- und
Produktionsbedingungen zu verbessern, indem systematisch geprÃ¼ft wird, ob
Unternehmen menschenrechtliche und Ã¶kologische Sorgfaltspflichten in ihren
textilen Lieferketten erfÃ¼llen.
Ãœber Fair Wear
Fair Wear stÃ¤rkt die Rechte von Arbeiter*innen in globalen Lieferketten, indem
wir Menschenrechte in unternehmerischem Handeln verankern. Mit Ã¼ber 25 Jahren
Erfahrung, mehr als 100 Mitgliedsmarken, lokalen Stakeholder-Netzwerken und
einem pragmatischen Ansatz entwickeln wir gemeinsam skalierbare, auf
Arbeiter*innen ausgerichtete LÃ¶sungen, die verantwortungsvolles GeschÃ¤ft sowohl
praktikabel als auch wirkungsvoll machen.
https://www.fairwear.org/
Pressekontakt:
GeschÃ¤ftsstelle GrÃ¼ner Knopf
Reichpietschufer 20
10785 Berlin, Germany
T +49 30 / 338 424 777
mailto:info@gruener-knopf.de
http://www.gruener-knopf.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165104/6115816
OTS: GrÃ¼ner Knopf
