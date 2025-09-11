Constellation Energy mit Breakout

Übergeordnet herrscht in dem Wertpapier von Constellation Energy bereits seit Januar 2022 ein ungebrochener Aufwärtstrend, dieser wurde durch einen etwas steileren Trend #2 im Mai 2023 abgelöst und verschaffte der Aktie in der Folge Aufwärtspotenzial bis auf 352,00 US-Dollar. Über diesen Widerstand gelang es bislang nicht auszubrechen, obwohl im August ein Ausbruchsversuch mit einem Rekordhoch bei 357,00 US-Dollar etabliert worden war. Nun aber verdichten sich zunehmend die Hinweise auf einen neuerlichen Test dieser Widerstandszone, die bei einem Bruch ein mittelfristiges Kaufsignal generieren dürfte. Für kurzzeitig orientierte Anleger bietet sich aber schon jetzt die Möglichkeit, auf einen Test der Rekordstände zu setzen.

Ein nachhaltiger Ausbruch von Constellation Energy über das Widerstandsband zwischen 352,00 und 357,00 US-Dollar auf Wochenbasis könnte das favorisierte Long-Szenario aktivieren und im Anschluss Kursgewinne bis auf 398,62 und darüber 431,74 US-Dollar ermöglichen. Bei entsprechender Entwicklung können erst Long-Positionen vorbereitet werden. Kurzfristig orientierte Anleger könnten auf aktuellem Niveau mit der Erwartungshaltung eines Anstiegs auf 357,00 US-Dollar einen Long-Trade wagen. Kurzfristig ins bärische Lager dürfte Constellation Energy nach aktuellem Kenntnisstand unterhalb des Vorwochentiefs von 293,15 US-Dollar rutschen, dies würde aber Abschlagsrisiken auf 272,54 unter darunter 236,09 US-Dollar erheblich erhöhen und sich tendenziell für ein Short-Engagement anbieten.

Constellation Energy Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Kurzfristig orientierte Anleger können von einem Anstieg auf 357,00 US-Dollar überdurchschnittlich profitieren. Längerfristig orientierte Anlieger warten dagegen erst einen Ausbruch über die bisherigen Rekordstände ab, dann dürften Ziele bei 398,62 und 431,74 US-Dollar in den mittelfristigen Anlagefokus rücken. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 296,35 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, der Anlagehorizont dürfte hierbei nur wenige Tage bis Wochen betragen.

