Nvidia: Warum Analysten jetzt zum Kauf des Chip-Riesen raten!

Luria verwies auf das starke Wachstum der Nachfrage nach Rechenleistung im Bereich Künstliche Intelligenz als treibende Kraft – ein Impuls, der Nvidias Expansion bis ins kommende Jahr und darüber hinaus stützen dürfte, so der Analyst.

Das Investmenthaus stufte den Hersteller von Grafikprozessoren von Neutral auf Buy hoch. Analyst Gil Luria begleitete die Anpassung mit einer Anhebung des Kursziels von 195 auf 210 US-Dollar je Aktie.

"Unsere zunehmend optimistische Einschätzung des Wachstums bei der Nachfrage nach KI-Rechenleistung überwiegt unsere Bedenken bezüglich Nvidia", schreibt er.

"Unsere Perspektive, dass KI die Arbeit selbst transformieren wird – und nicht nur den IT-Stack – spricht für eine anhaltende Zunahme der Nachfrage nach Rechenleistung, noch bevor Unternehmenskunden eine Kapitalrendite sehen."

Trotz möglicher Belastungen für Nvidia – etwa durch stärkeren Wettbewerb, Nachfrageschwankungen in China, Engpässe oder überzogene Erwartungen – erklärte Luria, dass das überwältigende Wachstum der Nachfrage nach Rechenleistung am Ende "das Einzige ist, was zählt". Unabhängig davon, aus welchem Segment dieser Schub kommt, sei Nvidia in der Lage, das Wachstum mindestens in den nächsten zwei Jahren aufrechtzuerhalten.

"Auch wenn wir die optimistischen Konsensschätzungen der Sell-Side nicht vollständig stützen, gerade angesichts der Unsicherheiten in China, glauben wir, dass Investoren kleinere Enttäuschungen überstehen werden – so wie in den letzten Quartalen", fügte er hinzu. "Das wird Nvidia weiterhin ins Zentrum des KI-Booms stellen".

Darüber hinaus betonte Luria, dass Nvidia im Vergleich zu Apple, das er als Nachzügler im KI-Wettlauf bezeichnete, besonders überzeugend dastehe.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

