Pasinex konsolidiert Besitz an Horzum A.S. zu 100 %

Toronto, Ontario – 11. September 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Aktienübertragungs- und Abwicklungsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Kurmel Holding A.S., Akmetal Dis Ticaret Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akmetal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. und Birant Kurmel (zusammen „Kurmel Holding“), Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş. („Pasinex Arama“) und Horzum Maden Arama ve İşletme A.Ş. („Horzum A.Ş.“) unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Kurmel Holding ihre 50%ige Beteiligung an Horzum A.Ş. an Pasinex Arama übertragen. Der Abschluss der Aktienübertragung unterliegt der Genehmigung durch die türkische Generaldirektion für Bergbau und Erdölangelegenheiten („MAPEG“) sowie weiteren üblichen Unternehmens- und Registrierungsschritten. Nach Erhalt der Genehmigungen und Abschluss der Registrierungen wird Pasinex Arama 100 % von Horzum A.Ş. besitzen, zu dem die Zinkmine Pinargözü und die Lizenzen Akkaya und Mahyalar in der Türkei gehören.

Wichtige Bedingungen der Vereinbarung

- Zuweisung von Ausrüstung: Die Ausrüstung von Horzum A.Ş. wird zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei ein Teil der Ausrüstung an Kurmel Holding übertragen wird. Die für die Fortführung des Bergbaubetriebs von Horzum A.Ş. erforderliche Ausrüstung verbleibt bei Horzum A.Ş.

- Grundstücksübertragung: Drei Landpakete, die sich vor der Lizenz Nr. 541 befinden, werden gegen eine Gebühr in Höhe von 10.000 US$ übertragen, die durch einen Gerätetransfer von Horzum A.Ş. an Kurmel Holding beglichen wird.

- Nur produktionsabhängige Zahlungen: Nach Fertigstellung und abhängig von der Produktion in Pinargözü (Blei-Zink-Erz ≥30 % Gehalt, für den Direktverkauf geeignet) zahlt Pasinex Arama an Kurmel Holding:

600.000 US$ bei einer Produktion von 10.000 Tonnen und

1.000.000 US$ bei einer Gesamtproduktion von 20.000 Tonnen.

Die Produktionsmengen werden auf Grundlage der den zuständigen staatlichen Behörden gemeldeten Mengen ermittelt. Wenn keine wirtschaftliche Produktion erreicht wird oder die Ziele nicht erreicht werden (einschließlich Gehalt < 30 %), sind keine Zahlungen fällig.

- Vollständige und endgültige Abrechnung: Mit Ausnahme der oben genannten produktionsabhängigen Zahlungen und der in der Vereinbarung festgelegten Übertragung von Ausrüstung verzichtet Kurmel Holding (einschließlich der Unternehmen der Kurmel-Gruppe) auf alle anderen Forderungen und Ansprüche gegenüber Horzum A.Ş., Pasinex Arama und Pasinex Resources und wird seine Unterlagen entsprechend aktualisieren. Pasinex Arama hat nach Abschluss keine Forderungen oder Ansprüche gegenüber Kurmel Holding und den Unternehmen der Kurmel-Gruppe.