Imaging Endpoints kündigt Patentanmeldung für AI Review Charter System an
SCOTTSDALE, Ariz., 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Imaging Endpoints (IE), der weltweit führende Anbieter von CRO-Technologien und -Dienstleistungen im Bereich der Bildgebung für onkologische Studien, gab die Einreichung eines vorläufigen Patentantrags für sein revolutionäres, KI-verbessertes „Imaging Review Charter (IRC)"-System bekannt. Dieses innovative AIRC System wurde entwickelt, um hochgradig individualisierte IRCs für klinische Studien zu verbessern und setzt damit neue Maßstäbe in der Branche.
Imaging Endpoints ist wissenschaftlich führend im Bereich der Anpassung sowie Optimierung der Bilderfassung und -analyse für klinische Studien in der Onkologie. Wir verfügen über den branchenweit ausgefeiltesten Ansatz zur Sicherstellung von Klärung(en) und/oder Modifizierung(en) veröffentlichter Kriterien zur Verbesserung jedes einzelnen klinischen Studiendesigns. Dieser fortschrittliche Ansatz bei der Bildanalyse hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen eine bemerkenswerte Erfolgsquote von 95 % bei der Marktzulassung von über 200 unterstützten Zulassungen vorweisen kann.
Das neue AIRC-System ist eine Antwort auf die seit langem bestehenden Herausforderungen bei der Gestaltung von bildgebenden Studien, indem es die Daten für intelligente, maßgeschneiderte Modifikationen und/oder Klarstellungen der Standardkriterien in der Onkologie aufbereitet sowie gleichzeitig die Anpassung an die aktuellen regulatorischen Anforderungen der FDA, EMA und anderer Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt gewährleistet.
Die wichtigsten Merkmale des neuen AIRC-Systems:
- Dynamische Anpassung: Das System umfasst ein Anpassungsmodul, welches Datensätze aus Industriestandards, veröffentlichte onkologische Kriterien, die Bibliothek der Analyseanpassungen von Imaging Endpoints sowie Studieninformationen aus dem Studienprotokoll und dem experimentellen Wirkstoff (z. B. Wirkmechanismus) integriert, um dynamische IRC-Dokumente zu erstellen.
- Kriterien für die Optimierung: Das System bietet den größten Datensatz sowie die führende Methode zur Identifizierung spezifischer Kriterien und/oder Änderungen, die zur Optimierung der Bilderfassung und -analyse für jede einzelne Studie erforderlich sind.
- Verbesserte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Durch die Integration von Anforderungen, Standards, Richtlinien und neueren branchenweiten Erkenntnissen der FDA sowie anderer Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt bei gleichzeitiger deutlicher Beschreibung von Kriterienverbesserungen trägt das AIRC-System dazu bei, die Einhaltung der behördlichen Standards zu optimieren und gleichzeitig die Effizienz der Prüfung durch den Sponsor und die Behörde zu verbessern.
- Erhöhte Effizienz: Das System nutzt KI, um anwendbare Daten zu kompilieren und zu integrieren, die von den IE-Experten aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Betrieb sowie Zulassung ausgewertet werden können – dies ermöglicht eine schnellere Einrichtung von Studien mit äußerst zuverlässigen Ergebnissen.
Doug Dean Burkett, Geschäftsführer und Präsident von Imaging Endpoints, kommentierte die Innovation: „Seit mehr als fünfzehn Jahren steht IE an der Spitze der bildgebenden CRO-Dienstleistungen in der Onkologie. Die Einreichung dieses Patents ist ein weiterer Meilenstein bei unserem Einsatz für Connect Imaging to the Cure. Dieses KI-gestützte IRC-System steigert die Effizienz sowie Effektivität von Onkologie-Studien und festigt unsere Branchenführerschaft."