Imaging Endpoints kündigt Patentanmeldung für AI Review Charter System an

SCOTTSDALE, Ariz., 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Imaging Endpoints (IE), der weltweit führende Anbieter von CRO-Technologien und -Dienstleistungen im Bereich der Bildgebung für onkologische Studien, gab die Einreichung eines vorläufigen Patentantrags für sein revolutionäres, KI-verbessertes „Imaging Review Charter (IRC)"-System bekannt. Dieses innovative AIRC System wurde entwickelt, um hochgradig individualisierte IRCs für klinische Studien zu verbessern und setzt damit neue Maßstäbe in der Branche.

Imaging Endpoints ist wissenschaftlich führend im Bereich der Anpassung sowie Optimierung der Bilderfassung und -analyse für klinische Studien in der Onkologie. Wir verfügen über den branchenweit ausgefeiltesten Ansatz zur Sicherstellung von Klärung(en) und/oder Modifizierung(en) veröffentlichter Kriterien zur Verbesserung jedes einzelnen klinischen Studiendesigns. Dieser fortschrittliche Ansatz bei der Bildanalyse hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen eine bemerkenswerte Erfolgsquote von 95 % bei der Marktzulassung von über 200 unterstützten Zulassungen vorweisen kann.