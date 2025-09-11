Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Airbus
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 1
Performance 1M: +6,27 %
Bayer
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 2
Performance 1M: +8,05 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 3
Performance 1M: -4,25 %
SAP
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 4
Performance 1M: -11,15 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 5
Performance 1M: +9,61 %
