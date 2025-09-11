Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nemetschek
Tagesperformance: -6,82 %
Platz 1
Performance 1M: -19,05 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 2
Performance 1M: +2,94 %
Nordex
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 3
Performance 1M: -7,55 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 4
Performance 1M: +7,18 %
SAP
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 5
Performance 1M: -11,15 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 6
Performance 1M: +9,61 %
