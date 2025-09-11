Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Stellantis
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 1
Performance 1M: -7,23 %
Bayer
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 2
Performance 1M: +8,05 %
Airbus
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 3
Performance 1M: +6,27 %
SAP
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 4
Performance 1M: -11,15 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 5
Performance 1M: +4,99 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 6
Performance 1M: -6,11 %
