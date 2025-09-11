Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im ATX am 11.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Mayr-Melnhof Karton
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 1
Performance 1M: +4,17 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 2
Performance 1M: -7,41 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 3
Performance 1M: -7,22 %
Telekom Austria
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 4
Performance 1M: +1,94 %
DO & CO
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 5
Performance 1M: +7,31 %
