    ROUNDUP/Stromausfall

    10.000 Menschen in Leipziger City betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stromausfall in Leipziger Innenstadt, 10.000 Betroffene.
    • Geschäfte und Büros ohne Strom, Ampeln ausgefallen.
    • Ursache: technischer Defekt, keine Sabotage.

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Ein Stromausfall im Bereich der Leipziger Innenstadt hat teils für mehrere Stunden zu Einschränkungen geführt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke waren ab Mittag bis zu 10.000 Menschen betroffen. Vor allem Geschäfte und Büros seien ohne Strom gewesen. Im östlichen Teil der City fielen auch Ampelanlagen aus, der Straßenbahnverkehr lief jedoch weiter.

    Ursache war der Ausfall eines Umspannwerkes. Das Ganze sei auf einen technischen Defekt zurückzuführen, eine Sabotage sei auszuschließen, sagte ein Sprecher. Bis 16.00 Uhr sei für alle betroffenen Kunden die Stromversorgung wiederhergestellt worden./jan/hum/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
