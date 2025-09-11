    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehrere Star-Modelle als Vorreiter, AVATR glänzt mit "New Luxury" auf der 2025 Munich Auto Show (IAA) in München

    Munich (ots/PRNewswire) - AVATR hatte einen hochkarätigen Auftritt auf der 2025
    Munich Auto Show (IAA) und präsentierte mehrere Star-Modelle, während sie
    gleichzeitig auf dem Münchner Königsplatz debütierten. Durch die Schaffung eines
    innovativen "Indoor + Outdoor"-Erlebnisses in zwei Szenarien bot die Marke dem
    globalen Publikum eine reichhaltigere und ansprechendere Möglichkeit, sich mit
    ihrer Vision von "New Luxury" zu verbinden.

    Während der Veranstaltung faszinierte das weltweit erste Emotive Intelligent
    (EI) vision car, AVATR VISION XPECTRA, entworfen von Chief Design Officer Nader
    Faghihzadeh, die europäischen Besucher mit seinem ersten Auftritt. Daneben
    standen der AVATR 012 in limitierter Auflage, der gemeinsam mit Kim Jones
    entwickelt wurde, die exklusive Sonderanfertigung AVATR 11 Royal Edition, der
    Urban Luxury SUV AVATR 07 und die Luxury Sports Sedan AVATR 06 im Mittelpunkt,
    die systematisch die neuesten Entwicklungen von AVATR im Bereich des originellen
    Designs und der intelligenten Technologie demonstrierten.

    Der AVATR 07, der als Urban Luxury SUV positioniert ist, verbindet nahtlos
    geräumigen Komfort mit emotionaler Wärme. Es wurde 2025 mit dem 2025 German iF
    Design Award und dem U.S. IDA International Design Gold Award ausgezeichnet und
    zieht zahlreiche Besucher an. Der AVATR 06, die Luxus-Sportlimousine,
    beeindruckte das Publikum mit seinem flachen Profil und seinen geschwungenen
    Konturen und wurde zu einem Highlight der Messe. Die exklusive Sonderanfertigung
    AVATR 11 Royal Edition präsentierte ihren luxuriösen Charakter durch eine
    raffinierte Kombination aus Obsidian Black und Noble Gray, die mit ihrem vollen,
    glänzenden Finish von der Pracht des Royal Opera House inspiriert wurde und
    einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung darstellte. Die AVATR 012 in
    limitierter Auflage, die gemeinsam mit Kim Jones und Nader Faghihzadeh
    entwickelt wurde, besticht durch ihre skulpturale Silhouette in flüssigem Silber
    und ihr von der Architektur inspiriertes Interieur.

    Mit dieser New Luxury Produktpalette hat AVATR bereits das Vertrauen von fast
    190.000 Besitzern gewonnen und positives Feedback in Märkten wie Thailand, den
    Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur erhalten. Bis 2025 plant das
    Unternehmen, in über 50 Ländern und Regionen weltweit ein Netz von über 160
    Kanälen aufzubauen. Als Vertreter origineller und intelligenter neuer
    Luxus-Elektrofahrzeuge verfolgt AVATR mit einer Born Global-Mentalität seine
    Vision, ein führender internationaler Name im Bereich neuer intelligenter
    Luxus-Elektrofahrzeuge zu werden.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769902/Multiple_Star_Models_Lead_Way_AV
    ATR_Shines_New_Luxury_2025.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769903/Multiple_Star_Models_Lead_Way_AV
    ATR_Shines_New_Luxury_2025_1.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mehrere-star-mod
    elle-als-vorreiter-avatr-glanzt-mit-new-luxury-auf-der-2025-munich-auto-show-iaa
    -in-munchen-302553907.html

    Pressekontakt:

    Xue Sun,
    sunxue@longwisepr.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180891/6115863
    OTS: Avatr Technology (Chongqing) Co., Ltd




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Mehrere Star-Modelle als Vorreiter, AVATR glänzt mit "New Luxury" auf der 2025 Munich Auto Show (IAA) in München AVATR hatte einen hochkarätigen Auftritt auf der 2025 Munich Auto Show (IAA) und präsentierte mehrere Star-Modelle, während sie gleichzeitig auf dem Münchner Königsplatz debütierten. Durch die Schaffung eines innovativen "Indoor + …