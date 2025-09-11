Mehrere Star-Modelle als Vorreiter, AVATR glänzt mit "New Luxury" auf der 2025 Munich Auto Show (IAA) in München
Munich (ots/PRNewswire) - AVATR hatte einen hochkarätigen Auftritt auf der 2025
Munich Auto Show (IAA) und präsentierte mehrere Star-Modelle, während sie
gleichzeitig auf dem Münchner Königsplatz debütierten. Durch die Schaffung eines
innovativen "Indoor + Outdoor"-Erlebnisses in zwei Szenarien bot die Marke dem
globalen Publikum eine reichhaltigere und ansprechendere Möglichkeit, sich mit
ihrer Vision von "New Luxury" zu verbinden.
Während der Veranstaltung faszinierte das weltweit erste Emotive Intelligent
(EI) vision car, AVATR VISION XPECTRA, entworfen von Chief Design Officer Nader
Faghihzadeh, die europäischen Besucher mit seinem ersten Auftritt. Daneben
standen der AVATR 012 in limitierter Auflage, der gemeinsam mit Kim Jones
entwickelt wurde, die exklusive Sonderanfertigung AVATR 11 Royal Edition, der
Urban Luxury SUV AVATR 07 und die Luxury Sports Sedan AVATR 06 im Mittelpunkt,
die systematisch die neuesten Entwicklungen von AVATR im Bereich des originellen
Designs und der intelligenten Technologie demonstrierten.
Der AVATR 07, der als Urban Luxury SUV positioniert ist, verbindet nahtlos
geräumigen Komfort mit emotionaler Wärme. Es wurde 2025 mit dem 2025 German iF
Design Award und dem U.S. IDA International Design Gold Award ausgezeichnet und
zieht zahlreiche Besucher an. Der AVATR 06, die Luxus-Sportlimousine,
beeindruckte das Publikum mit seinem flachen Profil und seinen geschwungenen
Konturen und wurde zu einem Highlight der Messe. Die exklusive Sonderanfertigung
AVATR 11 Royal Edition präsentierte ihren luxuriösen Charakter durch eine
raffinierte Kombination aus Obsidian Black und Noble Gray, die mit ihrem vollen,
glänzenden Finish von der Pracht des Royal Opera House inspiriert wurde und
einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung darstellte. Die AVATR 012 in
limitierter Auflage, die gemeinsam mit Kim Jones und Nader Faghihzadeh
entwickelt wurde, besticht durch ihre skulpturale Silhouette in flüssigem Silber
und ihr von der Architektur inspiriertes Interieur.
Mit dieser New Luxury Produktpalette hat AVATR bereits das Vertrauen von fast
190.000 Besitzern gewonnen und positives Feedback in Märkten wie Thailand, den
Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur erhalten. Bis 2025 plant das
Unternehmen, in über 50 Ländern und Regionen weltweit ein Netz von über 160
Kanälen aufzubauen. Als Vertreter origineller und intelligenter neuer
Luxus-Elektrofahrzeuge verfolgt AVATR mit einer Born Global-Mentalität seine
Vision, ein führender internationaler Name im Bereich neuer intelligenter
Luxus-Elektrofahrzeuge zu werden.
