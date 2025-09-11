    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der kompakte Skoda Elroq gewinnt bei der Wahl 'BEST OF mobility' 2025 die Kategorie 'Electric Cars - Mini and Compact' (FOTO)

    Weiterstadt (ots) - > Der neue Skoda Elroq setzt sich gegen 11 Wettbewerber
    durch

    > Neue Trends im Fokus: Auszeichnung durch Huss-Verlag, Deloitte und IAA
    Mobility

    > Zur Wahl standen wichtige Neuerscheinungen aus den Bereichen Mobilität,
    Konnektivität und Infrastruktur

    Der Skoda Elroq überzeugt. Ein Expertengremium hat für das Fachmagazin 'Vision
    mobility' aus dem Huss-Verlag die wichtigsten Neuheiten aus den Bereichen
    Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur ausgewählt. Die Leser hatten
    anschließend das Wort und wählten den neuen Skoda Elroq bei der Wahl 'BEST OF
    mobility' 2025 in der Klasse 'Electric Cars - Mini and Compact' auf Platz eins.

    Der Wettbewerb 'BEST OF mobility' findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt.
    Er ist eine Kooperation des Huss-Verlages mit dem Beratungsunternehmen Deloitte
    und der IAA Mobility. Die Vorauswahl trifft ein Expertengremium, das sich zum
    Ziel gesetzt hat, immer auch aktuelle Trends zu berücksichtigen. Das Ergebnis
    gibt Aufschluss darüber, welche Marken in der Wahrnehmung der Fuhrparkleiter und
    Mobilitätsexperten am höchsten stehen.

    Insgesamt standen 93 Fahrzeuge oder wichtige Neuerungen aus den Bereichen
    Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur zur Wahl. Sie waren aufgeteilt in
    neun Kategorien. In der Klasse 'Electric Cars - Mini and Compact' waren 12
    Fahrzeuge nominiert. Am Ende überzeugte der Skoda Elroq und vereinte in seiner
    Klasse die meisten Stimmen auf sich. Das moderne Design sowie verschiedene
    Leistungsstufen, Antriebsarten und Batteriegrößen kombiniert mit hoher
    Reichweite, moderner Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem fairen Preis
    sprechen für das neue kompakte batterieelektrische SUV.

    Die Preisverleihung fand im Rahmen der IAA Mobility 2025 in München statt.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6115867
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Der kompakte Skoda Elroq gewinnt bei der Wahl 'BEST OF mobility' 2025 die Kategorie 'Electric Cars - Mini and Compact' (FOTO) > Der neue Skoda Elroq setzt sich gegen 11 Wettbewerber durch > Neue Trends im Fokus: Auszeichnung durch Huss-Verlag, Deloitte und IAA Mobility > Zur Wahl standen wichtige Neuerscheinungen aus den Bereichen Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur …