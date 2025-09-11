Der kompakte Skoda Elroq gewinnt bei der Wahl 'BEST OF mobility' 2025 die Kategorie 'Electric Cars - Mini and Compact' (FOTO)
Weiterstadt (ots) - > Der neue Skoda Elroq setzt sich gegen 11 Wettbewerber
durch
> Neue Trends im Fokus: Auszeichnung durch Huss-Verlag, Deloitte und IAA
Mobility
> Zur Wahl standen wichtige Neuerscheinungen aus den Bereichen Mobilität,
Konnektivität und Infrastruktur
Der Skoda Elroq überzeugt. Ein Expertengremium hat für das Fachmagazin 'Vision
mobility' aus dem Huss-Verlag die wichtigsten Neuheiten aus den Bereichen
Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur ausgewählt. Die Leser hatten
anschließend das Wort und wählten den neuen Skoda Elroq bei der Wahl 'BEST OF
mobility' 2025 in der Klasse 'Electric Cars - Mini and Compact' auf Platz eins.
Der Wettbewerb 'BEST OF mobility' findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt.
Er ist eine Kooperation des Huss-Verlages mit dem Beratungsunternehmen Deloitte
und der IAA Mobility. Die Vorauswahl trifft ein Expertengremium, das sich zum
Ziel gesetzt hat, immer auch aktuelle Trends zu berücksichtigen. Das Ergebnis
gibt Aufschluss darüber, welche Marken in der Wahrnehmung der Fuhrparkleiter und
Mobilitätsexperten am höchsten stehen.
Insgesamt standen 93 Fahrzeuge oder wichtige Neuerungen aus den Bereichen
Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur zur Wahl. Sie waren aufgeteilt in
neun Kategorien. In der Klasse 'Electric Cars - Mini and Compact' waren 12
Fahrzeuge nominiert. Am Ende überzeugte der Skoda Elroq und vereinte in seiner
Klasse die meisten Stimmen auf sich. Das moderne Design sowie verschiedene
Leistungsstufen, Antriebsarten und Batteriegrößen kombiniert mit hoher
Reichweite, moderner Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem fairen Preis
sprechen für das neue kompakte batterieelektrische SUV.
Die Preisverleihung fand im Rahmen der IAA Mobility 2025 in München statt.
Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6115867
OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH
