Der kompakte Skoda Elroq gewinnt bei der Wahl 'BEST OF mobility' 2025 die Kategorie 'Electric Cars - Mini and Compact' (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Der neue Skoda Elroq setzt sich gegen 11 Wettbewerber

> Neue Trends im Fokus: Auszeichnung durch Huss-Verlag, Deloitte und IAA

> Zur Wahl standen wichtige Neuerscheinungen aus den Bereichen Mobilität,

Der Skoda Elroq überzeugt. Ein Expertengremium hat für das Fachmagazin 'Vision

mobility' aus dem Huss-Verlag die wichtigsten Neuheiten aus den Bereichen

Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur ausgewählt. Die Leser hatten

anschließend das Wort und wählten den neuen Skoda Elroq bei der Wahl 'BEST OF

Der Wettbewerb 'BEST OF mobility' findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt.

Er ist eine Kooperation des Huss-Verlages mit dem Beratungsunternehmen Deloitte

und der IAA Mobility. Die Vorauswahl trifft ein Expertengremium, das sich zum

Ziel gesetzt hat, immer auch aktuelle Trends zu berücksichtigen. Das Ergebnis

gibt Aufschluss darüber, welche Marken in der Wahrnehmung der Fuhrparkleiter und

Insgesamt standen 93 Fahrzeuge oder wichtige Neuerungen aus den Bereichen

Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur zur Wahl. Sie waren aufgeteilt in

neun Kategorien. In der Klasse 'Electric Cars - Mini and Compact' waren 12

Fahrzeuge nominiert. Am Ende überzeugte der Skoda Elroq und vereinte in seiner

Klasse die meisten Stimmen auf sich. Das moderne Design sowie verschiedene

Leistungsstufen, Antriebsarten und Batteriegrößen kombiniert mit hoher

Reichweite, moderner Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem fairen Preis

