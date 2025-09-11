    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Trump setzt auf WLFI

    Warum er Krypto zur Bühne seiner Politik macht (FOTO)

    Koblenz (ots) - "WLFI - World Liberty Financial": So heißt das neue
    Krypto-Projekt der Trump-Familie. Ab sofort sollen Anleger in einen eigenen
    Token investieren können. Die Ankündigung passt zu Trumps Politikstil: große
    Versprechen, viel Show und der Versuch, Finanzmärkte für politische Botschaften
    zu nutzen. Kritiker warnen, dass damit bewusst Hoffnungen bei Kleinanlegern
    geschürt werden, ohne dass die Risiken klar benannt werden. Befürworter sehen
    darin ein Signal, dass die USA unter Trump Kryptowährungen stärker in den Fokus
    rücken.Tatsächlich ist das bereits Realität: In den ersten 100 Tagen seiner
    Amtszeit wurden drei pro-Krypto-Gesetze verabschiedet, dazu klare
    Positionierungen und Initiativen, die den Kurs in Richtung einer
    krypto-freundlichen Politik bestätigen.

    Solche Projekte sind hochpolitisch und emotional aufgeladen, doch genau das
    macht sie gefährlich für unerfahrene Investoren. Dieser Beitrag verrät, wie man
    zwischen Spekulation und solider Strategie unterscheidet und warum Trumps "WLFI"
    mehr Fragen als Antworten aufwirft.

    WLFI: Vom Finanzprodukt zum Symbol der politischen Polarisierung

    Während Trumps WLFI-Projekt die öffentliche Diskussion rund um Kryptowährungen
    weiter anheizt, tritt eine deutliche Spaltung zutage: Die politische Ausrichtung
    bestimmt zunehmend, wie das Thema Krypto bewertet wird. Republikaner zeigen sich
    offen und unterstützend, während Demokraten mit verstärkter Skepsis reagieren.
    WLFI ist damit weit mehr als nur ein Finanzprodukt - es steht als Symbol für
    eine tiefer werdende gesellschaftliche Kluft. Wer sich auf das Projekt einlässt,
    entscheidet sich im Auge vieler für eine politische Seite, ähnlich dem
    Investieren in Rüstungsgüter. Das birgt Risiken für die gesamte Branche. Wenn
    Tokens parteipolitisch vereinnahmt werden, leidet die Glaubwürdigkeit von
    Kryptowährungen als neutrale Technologie.

    International könnte das Projekt zudem als Signal verstanden werden, dass die
    USA unter Trump eine pro-krypto-freundliche Linie einschlägt. Viele Notenbanken
    weltweit sehen Kryptowährungen kritisch, weil sie Macht von Zentralbanken auf
    dezentrale Systeme verlagern. Dennoch zwingt die Symbolkraft eines Projekts wie
    WLFI andere Länder, sich strategisch damit auseinanderzusetzen, selbst wenn sie
    die Idee ablehnen.

    Politische Einflussnahme als Risiko für Märkte

    Vor allem Kleinanleger sind gefährdet. Politisch geprägte Tokens vermischen
    Geldanlage mit Ideologie, was eine riskante Mischung bildet. Wer unbedacht
    einsteigt, läuft Gefahr, am Ende nur als "Exit-Liquidität" für Insider zu
    dienen. Schon im Pre-Sale konnten frühe Investoren ihre Einsätze um das 15- bis
