Adapteo sichert sich zwei Milliarden Euro für Expansion in der Kreislaufwirtschaft (FOTO)

Stockholm/Neu-Isenburg (ots) - Adapteo, führender Anbieter von modularen

Gebäudelösungen, hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von zwei Milliarden

Euro abgeschlossen. Das Kapital stammt aus einer Kombination von grünen

Privatplatzierungsanleihen, Bankdarlehen und revolvierenden Kreditlinien. Laut

Unternehmensangaben überstieg die Nachfrage von Banken und Investoren das

Volumen der Finanzierungsrunde um fast das Dreifache.



Das Unternehmen, das seit 2021 mehrheitlich zum Portfolio von Goldman Sachs

Asset Management (GSAM) gehört, positioniert sich mit seinen flexiblen

Gebäudelösungen als Vorreiter der Kreislaufwirtschaft. Modular errichtete

Gebäude von Adapteo können schnell aufgebaut, demontiert und an veränderte

Bedürfnisse von Schulen, Krankenhäusern oder Unternehmen angepasst werden.

Dadurch lassen sich Kosten senken und die Umweltbelastung deutlich reduzieren:

Der CO2-Fußabdruck einer wiederverwendeten Modulbauweise liegt nach Angaben des

Unternehmens um bis zu 96 Prozent niedriger als bei herkömmlichen Bauprojekten.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.! Long 734,94€ 4,40 × 14,35 Zum Produkt Short 842,50€ 5,19 × 13,37 Zum Produkt