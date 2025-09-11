Adapteo sichert sich zwei Milliarden Euro für Expansion in der Kreislaufwirtschaft (FOTO)

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    Stockholm/Neu-Isenburg (ots) - Adapteo, führender Anbieter von modularen
    Gebäudelösungen, hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von zwei Milliarden
    Euro abgeschlossen. Das Kapital stammt aus einer Kombination von grünen
    Privatplatzierungsanleihen, Bankdarlehen und revolvierenden Kreditlinien. Laut
    Unternehmensangaben überstieg die Nachfrage von Banken und Investoren das
    Volumen der Finanzierungsrunde um fast das Dreifache.

    Das Unternehmen, das seit 2021 mehrheitlich zum Portfolio von Goldman Sachs
    Asset Management (GSAM) gehört, positioniert sich mit seinen flexiblen
    Gebäudelösungen als Vorreiter der Kreislaufwirtschaft. Modular errichtete
    Gebäude von Adapteo können schnell aufgebaut, demontiert und an veränderte
    Bedürfnisse von Schulen, Krankenhäusern oder Unternehmen angepasst werden.
    Dadurch lassen sich Kosten senken und die Umweltbelastung deutlich reduzieren:
    Der CO2-Fußabdruck einer wiederverwendeten Modulbauweise liegt nach Angaben des
    Unternehmens um bis zu 96 Prozent niedriger als bei herkömmlichen Bauprojekten.

    "Das Versetzen von Gebäuden ist eine alte Technik, wir setzen sie nur im
    industriellen Maßstab um. So tragen wir erheblich zur Nachhaltigkeit im
    Bausektor bei", erklärt Johanna Persson, CEO von Adapteo.

    In Deutschland ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bekannt durch
    sein Engagement bei großen Infrastruktur-Projekten sowie bei Unternehmen aus den
    unterschiedlichsten Branchen und der Startup-Szene. Das temporäre
    Northvolt-Bürogebäude in Heide wurde beispielsweise innerhalb kürzester Zeit
    errichtet und bezogen.

    "Das Interesse der großen Infrastrukturprojekte an Interimslösungen
    dokumentiert, dass zirkuläre Kreisläufe und auch die Wirtschaftlichkeit des
    Konzepts attraktiv sind", resümiert Benjamin Schretter von Wohlgemuthheim,
    Managing Director der Adapteo GmbH. "Wegen der kurzen Bauzeiten, der
    Flexibilität, des hohen Komforts, der Funktionalität und durch das zirkuläre
    System wächst die Nachfrage nach modularen Interimsgebäuden", beschreibt er die
    Situation im Markt. Der Bedarf ist groß: Adapteo zufolge benötigen Kunden im
    Durchschnitt zusätzliche Kapazitäten für rund sieben Jahre - ein Zeitraum, der
    den üblichen Bau von Immobilien oft nicht rechtfertigt.

    Ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs
    stammt nach Angaben des World Green Building Council aus dem Bauwesen - damit
    zählt die Branche zu den größten Emittenten. Mit der neuen Finanzierung will
    Adapteo seine nutzbare Gebäudefläche von derzeit 1,6 Millionen auf rund 2,4
    Millionen Quadratmeter erweitern. Ein Großteil der Module besteht aus Holz,
    einer in Nordeuropa seit langem etablierten Bauweise.

    Goldman wurde 2021 Mehrheitsaktionär bei Adapteo, nachdem das Unternehmen
    Anteile von Private-Equity-Firmen, darunter EQT Partners AB, übernommen hatte.
    Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Jefferies Financial Group und NatWest
    Group als Joint Debt Advisers begleitet, während Latham & Watkins die rechtliche
    Beratung übernahm.

    Der Markt für Miet- und Modullösungen wächst rasant: Laut Investec Plc erreichte
    die Zahl der Übernahmen europäischer Anbieter durch Private Equity und
    Finanzinvestoren 2024 ein Fünfjahreshoch. Regulatorische Initiativen der EU, die
    auf längere Produktlebenszyklen, mehr Transparenz und nachhaltige
    Beschaffungsprozesse abzielen, verstärken diesen Trend zusätzlich.

    Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Kreislaufwirtschaft weltweit bis 2030
    ein Wachstumspotenzial von bis zu 4,5 Billionen US-Dollar entfalten könnte.
    Adapteo sieht sich als Teil dieser Entwicklung und will mit seinem Modell zu
    einer ressourcenschonenderen Zukunft beitragen.

