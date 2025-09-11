Stromausfall im Südosten Berlins behoben
Für Sie zusammengefasst
- Stromausfall in Berlin nach Brandanschlag behoben.
- Nach 60 Stunden sind alle Kunden wieder versorgt.
- Stromnetz Berlin bestätigt Wiederherstellung der Versorgung.
BERLIN (dpa-AFX) - Der großflächige Stromausfall in Berlin nach einem extremistischen Brandanschlag ist behoben. Nach rund 60 Stunden sind alle Kunden im Südosten der Hauptstadt nun wieder versorgt, wie die Firma Stromnetz Berlin mitteilte./toz/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen