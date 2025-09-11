Niedersachsen will Seehäfen ausbauen

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens rot-grüne Landesregierung will die Seehäfen im Land ausbauen und modernisieren. Die Häfen sollten "mit Blick auf ganz Deutschland zu perfekt ausgebauten Knotenpunkten für den Im- und Export von Gütern, die Energieversorgung und eine nachhaltige Logistik" werden, kündigte Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an.

Mit dem begonnenen Ausbau des Offshore-Hafens Cuxhaven und dem Neubau eines weiteren Liegeplatzes für Großschiffe in Emden seien wichtige Schritte in diesem Jahr bereits auf den Weg gebracht worden. Zudem investiere Niedersachsen in diesem Jahr zusätzlich 375 Millionen Euro in die Seehäfen, davon etwa 200 Millionen Euro in einen neuen Anleger in Wilhelmshaven.