Hithium stellt auf der RE+ 2025 eine KI-basierte Energiespeicherlösung für Rechenzentren vor, die mit ihrer Langzeit-Energiespeicherung den ökologischen Wandel unterstützt.

LAS VEGAS, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Hithium, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Energiespeicherprodukten und -lösungen, hat heute auf der RE+ 2025 seine ESS-Lösung für KI-Rechenzentren vorgestellt. Das Portfolio umfasst das ∞Power 6,25 MWh 8h Langzeit-BESS, das ∞Power N2,28 MWh 1h BESS und ein spezielles Modell zur Lebensdauerbewertung für AIDC ESS. Die Lösung erfüllt sowohl die Echtzeit- als auch die Zuverlässigkeitsanforderungen von Rechenzentren und trägt gleichzeitig dazu bei, die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern. Dies ist ein Durchbruch bei der Anwendung von Langzeitspeichern in der Rechenzentrumsbranche.

Im Zeitalter der KI müssen Rechenzentren einen Ausgleich zwischen ökologischer Transformation und effizientem Betrieb finden. Die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien ist für Rechenzentren unerlässlich, um Kosten und Emissionen zu senken. Die Unbeständigkeit erneuerbarer Energien und Lastschwankungen im Millisekundenbereich stellen jedoch eine Herausforderung für die Stromstabilität und Rechenleistung dar, sodass eine 8-stündige Langzeitspeicherung eine unverzichtbare Lösung ist.

Die meisten vorhandenen Energiespeicherlösungen basieren auf einem einzigen Produkt und allgemeinen Modellen, die nicht für die spezifischen Anforderungen von KI-Rechenzentren optimiert sind. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Hithium eine maßgeschneiderte AIDC-Energiespeicherlösung entwickelt, die szenariospezifische Leistung und Zuverlässigkeit bietet.

Anforderungen ausgleichen: Lithium für Stabilität, Natrium für Spannungsspitzen

Die Lösung kombiniert das ∞Power 6,25 MWh 8h BESS, das als Rückgrat für die Langzeitspeicherung konzipiert ist, und das ∞Power N2,28 MWh 1h BESS, eine Natrium-Ionen-Lösung, die speziell für die Bewältigung plötzlicher Stromspitzen entwickelt wurde. Zusammen ermöglichen diese sich ergänzenden Technologien den Betreibern von Rechenzentren, sowohl die Grundlast als auch Spitzenlasten effizient zu bewältigen, ohne dabei an Zuverlässigkeit einzubüßen. Das spezielle Lebensdauerbewertungsmodell für AIDC ESS gewährleistet darüber hinaus präzise Einblicke in die Degradation und garantiert eine längere und zuverlässigere Projektlebensdauer unter hochdynamischen Arbeitslasten.