Smartbroker Holding AG: Hauptversammlung 2025 enthüllt Wachstumspläne
Die Smartbroker Holding AG setzt auf Wachstum und Innovation. Auf ihrer Hauptversammlung am 11. September 2025 präsentierte sie ambitionierte Pläne bis 2030. Mit einem angestrebten Neukundenwachstum und einer Umsatzsteigerung zeigt das Unternehmen klare Zukunftsvisionen.
- Die Smartbroker Holding AG hat am 11. September 2025 ihre Hauptversammlung erfolgreich abgehalten und eine Mittelfristplanung bis 2030 vorgestellt.
- Das Unternehmen strebt ab 2026 ein jährliches Neukundenwachstum von über 100.000 Kunden an und plant, bis 2030 einen Kundenbestand von rund 664.000 zu erreichen.
- Der Umsatz soll bis 2030 auf 128 Millionen Euro steigen, mit einem prognostizierten EBITDA von etwa 42 Millionen Euro nach Kundenakquisekosten.
- Bis Ende Juli 2025 wurden bereits über 43.000 Neukunden gewonnen, und der Vorstand rechnet nun mit rund 80.000 neuen Kunden für das Gesamtjahr.
- Die Handelsaktivität der Kunden hat sich verdoppelt, mit über 20.000 täglichen Transaktionen, und zusätzliche Produkte wie Tagesgeldkonten tragen zum Wachstum bei.
- Das Mediengeschäft bleibt eine stabile Ertragsquelle mit rund 25 Millionen Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge von ca. 19 %.
