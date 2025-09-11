FEV und Chiyoda bündeln Kompetenzen für nachhaltige Energielösungen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChiyoda AktievorwärtsNachrichten zu Chiyoda
    Aachen (ots) - FEV, ein global führender Entwicklungs- und
    Beratungsdienstleister für die Energiewirtschaft, hat eine strategische
    Partnerschaft mit der japanischen Chiyoda Corporation (Chiyoda) bekanntgegeben.
    Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Engineering-Dienstleister und
    in zahlreichen Geschäftsfeldern, darunter dem Energiesektor, der
    Dekarbonisierung und den Life Sciences aktiv. Weltweit entwickelt und realisiert
    Chiyoda nachhaltige Lösungen für die Energiewirtschaft.

    Mit der kombinierten Expertise beider Unternehmen erhalten Kunden ganzheitliche
    Unterstützung bei Planung, Realisierung und Betrieb nachhaltiger
    Energieinfrastrukturprojekte. Dazu zählen Anlagen zur Erzeugung nachhaltiger
    Kraftstoffe, aber auch Energiesysteme für Industrieparks, Ladeinfrastruktur für
    Elektrofahrzeuge und Rechenzentren.

    "Durch die Partnerschaft mit Chiyoda vereinen wir unsere Stärken mit denen eines
    weltweit anerkannten Marktführers - dessen Know-how ergänzt das von FEV perfekt.
    Gemeinsam sind wir ideal positioniert, um unseren Kunden - insbesondere auf dem
    asiatischen Markt - noch umfassendere Unterstützung im Zuge der Transformation
    der Energiebranche zu bieten", sagt Johannes Buchmann, Group Vice President FEV
    energy + resources.

    FEV verfügt über umfassende Erfahrung bei Engineering und Beratung entlang der
    gesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor. Diese Expertise hat das
    Unternehmen bereits vielfach unter Beweis gestellt, etwa in Projekten für die
    deutsche Bundesregierung, bei der Entwicklung von Elektrolysetechnologie oder
    der energetischen Optimierung von Gewerbeparks. FEV begleitet seine Kunden
    bereits heute von der Ideenentwicklung und der Identifikation möglicher
    Geschäftsmodelle und Stakeholder über die technische und wirtschaftliche
    Evaluation bis hin zu Machbarkeitsstudien sowie Prozess- und Anlagendesign.

    Mit Geschäftsaktivitäten in rund 60 Ländern und Regionen trägt Chiyoda mit
    seinem umfassenden Know-how im Anlagenbau, im Ingenieurwesen und mit innovativen
    Lösungen in den Bereichen Dekarbonisierung und grüne Technologien kontinuierlich
    zur Lösung globaler Herausforderungen bei. "Mit dieser Partnerschaft stärken
    beide Unternehmen ihre bestehenden Kompetenzen in Bereichen wie der Produktion
    von Bio- und E-Fuels, der Erzeugung erneuerbarer Energien sowie von Anlagen zur
    Nutzung mehrerer Energieträger. Damit bieten wir unseren potenziellen globalen
    Kunden attraktive Dienstleistungsoptionen", sagt Kimiho Sakurai, Vice President
    und Division Director Business Development bei Chiyoda.

    Das gemeinsame Angebot soll zudem auf weitere komplexe Infrastrukturen wie See-
