FEV und Chiyoda bündeln Kompetenzen für nachhaltige Energielösungen (FOTO)
Aachen (ots) - FEV, ein global führender Entwicklungs- und
Beratungsdienstleister für die Energiewirtschaft, hat eine strategische
Partnerschaft mit der japanischen Chiyoda Corporation (Chiyoda) bekanntgegeben.
Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Engineering-Dienstleister und
in zahlreichen Geschäftsfeldern, darunter dem Energiesektor, der
Dekarbonisierung und den Life Sciences aktiv. Weltweit entwickelt und realisiert
Chiyoda nachhaltige Lösungen für die Energiewirtschaft.
Mit der kombinierten Expertise beider Unternehmen erhalten Kunden ganzheitliche
Unterstützung bei Planung, Realisierung und Betrieb nachhaltiger
Energieinfrastrukturprojekte. Dazu zählen Anlagen zur Erzeugung nachhaltiger
Kraftstoffe, aber auch Energiesysteme für Industrieparks, Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge und Rechenzentren.
Beratungsdienstleister für die Energiewirtschaft, hat eine strategische
Partnerschaft mit der japanischen Chiyoda Corporation (Chiyoda) bekanntgegeben.
Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Engineering-Dienstleister und
in zahlreichen Geschäftsfeldern, darunter dem Energiesektor, der
Dekarbonisierung und den Life Sciences aktiv. Weltweit entwickelt und realisiert
Chiyoda nachhaltige Lösungen für die Energiewirtschaft.
Mit der kombinierten Expertise beider Unternehmen erhalten Kunden ganzheitliche
Unterstützung bei Planung, Realisierung und Betrieb nachhaltiger
Energieinfrastrukturprojekte. Dazu zählen Anlagen zur Erzeugung nachhaltiger
Kraftstoffe, aber auch Energiesysteme für Industrieparks, Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge und Rechenzentren.
"Durch die Partnerschaft mit Chiyoda vereinen wir unsere Stärken mit denen eines
weltweit anerkannten Marktführers - dessen Know-how ergänzt das von FEV perfekt.
Gemeinsam sind wir ideal positioniert, um unseren Kunden - insbesondere auf dem
asiatischen Markt - noch umfassendere Unterstützung im Zuge der Transformation
der Energiebranche zu bieten", sagt Johannes Buchmann, Group Vice President FEV
energy + resources.
FEV verfügt über umfassende Erfahrung bei Engineering und Beratung entlang der
gesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor. Diese Expertise hat das
Unternehmen bereits vielfach unter Beweis gestellt, etwa in Projekten für die
deutsche Bundesregierung, bei der Entwicklung von Elektrolysetechnologie oder
der energetischen Optimierung von Gewerbeparks. FEV begleitet seine Kunden
bereits heute von der Ideenentwicklung und der Identifikation möglicher
Geschäftsmodelle und Stakeholder über die technische und wirtschaftliche
Evaluation bis hin zu Machbarkeitsstudien sowie Prozess- und Anlagendesign.
Mit Geschäftsaktivitäten in rund 60 Ländern und Regionen trägt Chiyoda mit
seinem umfassenden Know-how im Anlagenbau, im Ingenieurwesen und mit innovativen
Lösungen in den Bereichen Dekarbonisierung und grüne Technologien kontinuierlich
zur Lösung globaler Herausforderungen bei. "Mit dieser Partnerschaft stärken
beide Unternehmen ihre bestehenden Kompetenzen in Bereichen wie der Produktion
von Bio- und E-Fuels, der Erzeugung erneuerbarer Energien sowie von Anlagen zur
Nutzung mehrerer Energieträger. Damit bieten wir unseren potenziellen globalen
Kunden attraktive Dienstleistungsoptionen", sagt Kimiho Sakurai, Vice President
und Division Director Business Development bei Chiyoda.
Das gemeinsame Angebot soll zudem auf weitere komplexe Infrastrukturen wie See-
weltweit anerkannten Marktführers - dessen Know-how ergänzt das von FEV perfekt.
Gemeinsam sind wir ideal positioniert, um unseren Kunden - insbesondere auf dem
asiatischen Markt - noch umfassendere Unterstützung im Zuge der Transformation
der Energiebranche zu bieten", sagt Johannes Buchmann, Group Vice President FEV
energy + resources.
FEV verfügt über umfassende Erfahrung bei Engineering und Beratung entlang der
gesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor. Diese Expertise hat das
Unternehmen bereits vielfach unter Beweis gestellt, etwa in Projekten für die
deutsche Bundesregierung, bei der Entwicklung von Elektrolysetechnologie oder
der energetischen Optimierung von Gewerbeparks. FEV begleitet seine Kunden
bereits heute von der Ideenentwicklung und der Identifikation möglicher
Geschäftsmodelle und Stakeholder über die technische und wirtschaftliche
Evaluation bis hin zu Machbarkeitsstudien sowie Prozess- und Anlagendesign.
Mit Geschäftsaktivitäten in rund 60 Ländern und Regionen trägt Chiyoda mit
seinem umfassenden Know-how im Anlagenbau, im Ingenieurwesen und mit innovativen
Lösungen in den Bereichen Dekarbonisierung und grüne Technologien kontinuierlich
zur Lösung globaler Herausforderungen bei. "Mit dieser Partnerschaft stärken
beide Unternehmen ihre bestehenden Kompetenzen in Bereichen wie der Produktion
von Bio- und E-Fuels, der Erzeugung erneuerbarer Energien sowie von Anlagen zur
Nutzung mehrerer Energieträger. Damit bieten wir unseren potenziellen globalen
Kunden attraktive Dienstleistungsoptionen", sagt Kimiho Sakurai, Vice President
und Division Director Business Development bei Chiyoda.
Das gemeinsame Angebot soll zudem auf weitere komplexe Infrastrukturen wie See-
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte