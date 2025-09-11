FEV und Chiyoda bündeln Kompetenzen für nachhaltige Energielösungen (FOTO)

Aachen (ots) - FEV, ein global führender Entwicklungs- und

Beratungsdienstleister für die Energiewirtschaft, hat eine strategische

Partnerschaft mit der japanischen Chiyoda Corporation (Chiyoda) bekanntgegeben.

Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Engineering-Dienstleister und

in zahlreichen Geschäftsfeldern, darunter dem Energiesektor, der

Dekarbonisierung und den Life Sciences aktiv. Weltweit entwickelt und realisiert

Chiyoda nachhaltige Lösungen für die Energiewirtschaft.



Mit der kombinierten Expertise beider Unternehmen erhalten Kunden ganzheitliche

Unterstützung bei Planung, Realisierung und Betrieb nachhaltiger

Energieinfrastrukturprojekte. Dazu zählen Anlagen zur Erzeugung nachhaltiger

Kraftstoffe, aber auch Energiesysteme für Industrieparks, Ladeinfrastruktur für

Elektrofahrzeuge und Rechenzentren.





"Durch die Partnerschaft mit Chiyoda vereinen wir unsere Stärken mit denen einesweltweit anerkannten Marktführers - dessen Know-how ergänzt das von FEV perfekt.Gemeinsam sind wir ideal positioniert, um unseren Kunden - insbesondere auf demasiatischen Markt - noch umfassendere Unterstützung im Zuge der Transformationder Energiebranche zu bieten", sagt Johannes Buchmann, Group Vice President FEVenergy + resources.FEV verfügt über umfassende Erfahrung bei Engineering und Beratung entlang dergesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor. Diese Expertise hat dasUnternehmen bereits vielfach unter Beweis gestellt, etwa in Projekten für diedeutsche Bundesregierung, bei der Entwicklung von Elektrolysetechnologie oderder energetischen Optimierung von Gewerbeparks. FEV begleitet seine Kundenbereits heute von der Ideenentwicklung und der Identifikation möglicherGeschäftsmodelle und Stakeholder über die technische und wirtschaftlicheEvaluation bis hin zu Machbarkeitsstudien sowie Prozess- und Anlagendesign.Mit Geschäftsaktivitäten in rund 60 Ländern und Regionen trägt Chiyoda mitseinem umfassenden Know-how im Anlagenbau, im Ingenieurwesen und mit innovativenLösungen in den Bereichen Dekarbonisierung und grüne Technologien kontinuierlichzur Lösung globaler Herausforderungen bei. "Mit dieser Partnerschaft stärkenbeide Unternehmen ihre bestehenden Kompetenzen in Bereichen wie der Produktionvon Bio- und E-Fuels, der Erzeugung erneuerbarer Energien sowie von Anlagen zurNutzung mehrerer Energieträger. Damit bieten wir unseren potenziellen globalenKunden attraktive Dienstleistungsoptionen", sagt Kimiho Sakurai, Vice Presidentund Division Director Business Development bei Chiyoda.Das gemeinsame Angebot soll zudem auf weitere komplexe Infrastrukturen wie See-