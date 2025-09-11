    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    DZ BANK stuft ORACLE CORP auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten zwar moderat unter den Erwartungen gelegen, die vertraglich bereits fixierten und noch nicht realisierten Zukunftsumsätze (RPO) aber "für ungläubiges Staunen bei den Investoren und eine wahre Kursexplosion der Aktie gesorgt", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen "gehört definitiv zu den Gewinnern des KI-Zeitalters und wird seine Bewertung im Zeitverlauf weiter steigern", so seine Überzeugung. Allerdings werde die Luft zunehmend dünn./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 269,5EUR auf Tradegate (11. September 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Axel Herlinghaus
    Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


