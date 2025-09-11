HENSOLDT - Aktie steigt kräftig - 11.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +4,80 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +4,98 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -0,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +165,02 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,85 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,68 % 1 Monat +7,18 % 3 Monate +4,98 % 1 Jahr +202,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, insbesondere hinsichtlich der aktuellen Nachfrage nach militärischer Technologie und der strategischen Partnerschaften des Unternehmens. Die Beiträge thematisieren Aufträge im Bereich Drohnenabwehr und die Einführung neuer Produkte, was die Marktposition von HENSOLDT stärken könnte. Optimistische Prognosen zur Kursentwicklung deuten auf ein mögliches Ansteigen über 100 Euro hin, während die Bedeutung moderner Technologien in der Rüstungsindustrie hervorgehoben wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,12 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Renk stellt in Augsburg sein neues Produktionskonzept vor. Mit der Umstellung auf Kleinserienfertigung will der Konzern die Kapazität auf über 1.000 Getriebe pro Jahr steigern und Milliardenaufträge schneller bedienen.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.