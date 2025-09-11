JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und der angehobene Ausblick von US-Konkurrent Kroger ließen keine klaren Rückschlüsse für den niederländischen Supermarktbetreiber zu, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Denn der Umsatzdynamik von Kroger und den sich verbessernden Bruttomargentrends von Kroger und Walmart stehe ein Margenrückschlag bei Ahold Delhaize gegenüber. Seine Prognosen für das Unternehmen lägen weiterhin klar unter dessen Zielsetzungen sowie den Konsensschätzungen./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 14:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 14:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 34,46EUR auf Tradegate (11. September 2025, 16:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,65

Kursziel alt: 24,65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



