DVT-Präsident Cord Schiplage wirbt um Vertrauen als Basis für Investitionen (FOTO)

Was ich hier teilweise herauslese, ist der gute alte Unterschied, der zwischen der fundamentalen und technischen Perspektive bestehen kann. Oder auch zwischen der kurz- und langfristigen Orientierung.





Da kann man sich trefflich streiten, aber zielführend ist es meist nicht.





Was das Posten angeht: Ich kann es auch nicht leiden, wenn hier im Thread bei jedem Rücksetzer "Baumann Verbrecher Posts" erscheinen. Denn das ist eine dritte Perspektive zu den oben genannten: eine nutzlose und polemisierende.









Was mich angeht, gehöre ich ganz klar in das Bayer long Lager. Ich bin von dem Unternehmen fundamental überzeugt. Ich bin mir dabei der Risiken bewusst, die bis hin zu "US Recht zieht dem Unternehmen den Stecker" reichen. Aber - ich wiederhole mich - ich bin in der Gesamtschau der Meinung, dass die Chancen die Risiken überwiegen. Dazu trägt auch die Trump Administration bei. Man muss Trump nicht mögen. Aber es ist deutlich, dass er und sein Lager deutlich Bayer/Monsanto freundlicher agieren dürften als die Biden-Administration.





Daher gehe ich u.a. davon aus, dass der Solicitor General dem SC die Überprüfung bzw. Annahme des Falls raten wird.





Sicher ist nichts. Ich sehe zum aktuellen Kursniveau ein attraktives Verhältnis. Zugegebenermaßen habe ich das bereits bei höheren Kursniveaus. So kann man sich irren. Wichtig ist, langfristig zu gewinnen.





Allen ein schönes Wochenende!