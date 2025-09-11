    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Futtermittelwirtschaft stabilisiert sich mit leichtem Plus zum Vorjahr

    Berlin (ots) - Rückgang der Tierbestände verlangsamt sich / Feed Protein Balance
    Sheet bestätigt hohe heimische Eiweißversorgung

    Die Mischfutterproduktion in Deutschland hat sich im Wirtschaftsjahr 2024/25
    stabilisiert und zeigt eine leicht positive Entwicklung. Das Produktionsvolumen
    stieg gegenüber 2023/24 um 2,4 Prozent auf 22,2 Millionen Tonnen und nahm damit
    um gut 523.000 Tonnen zu. Das Segment Schweinefutter verzeichnete ein Plus von
    2,95 Prozent auf 8,35 Millionen Tonnen. Für Nutz- und Mastgeflügel erhöhte sich
    die Produktion um 2,5 Prozent auf rund 6,5 Millionen Tonnen, für Rinder um 1,4
    Prozent auf 6,56 Millionen Tonnen. Die Produktion von Mischfutter für Kälber
    stabilisierte sich bei 320,6 Tausend Tonnen mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent,
    die für Pferde stieg um 7,4 Prozent auf 244,9 Tausend Tonnen. Die Zahlen
    basieren auf den Erhebungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

    Die Erzeugerpreise entwickelten sich im ersten Halbjahr 2025 laut der Agrarmarkt
    Informationsgesellschaft (AMI) leicht rückläufig. Für Milchleistungsfutter ergab
    sich ein Rückgang um bis zu 0,42 Prozent, für Rindermastfutter blieb das Niveau
    praktisch unverändert mit minus 0,01 Prozent. Für die Mittelmast bei Schweinen
    sank der Preis um bis zu 1,06 Prozent, bei Alleinfutter für Broiler lag der
    Rückgang bei 1,91 Prozent und bei Legehennen bei 1,44 Prozent. Im
    Zwölfmonatsvergleich von Juni 2024 bis Juni 2025 sanken die Preise für
    Milchleistungsfutter um 4,03 Prozent, für Rindermastfutter um 3,94 Prozent und
    für Mittelmast für Schweine um 0,57 Prozent. Bei Alleinfutter für Broiler ergab
    sich ein Minus von 0,97 Prozent und bei Legehennen von 2,27 Prozent.

    Entwicklung der Tierbestände

    Die aktuellen Tierzählungen im Mai 2025 zeigen einen anhaltenden, wenn auch
    abgeschwächten Rückgang der Tierhaltung in Deutschland. Im Schweinebereich lagen
    die Bestände nahezu auf Vorjahresniveau und gingen lediglich um 1,2 Prozent auf
    20,9 Millionen Tiere zurück. Gezählt wurden 1,4 Prozent mehr Ferkel und zwei
    Prozent weniger trächtige Jungsauen. Die Zahl der Mastschweine verringerte sich
    um 0,5 Prozent auf 9,4 Millionen Tiere.

    In der Rinderhaltung wurde ein deutlicherer Rückgang sichtbar. Die Gesamtzahl
    verringerte sich um 2,7 Prozent auf 10,3 Millionen Tiere. Besonders betroffen
    waren die Bestände an Milchkühen mit minus 2,5 Prozent auf 3,6 Millionen sowie
    die Kälber bis acht Monate mit minus 5,5 Prozent auf zwei Millionen.

    Feed Protein Balance Sheet

    Das vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BLZ) veröffentlichte
    vorläufige Feed Protein Balance Sheet
    (https://www.bmel-statistik.de/agrarmarkt/futter) für das Wirtschaftsjahr
