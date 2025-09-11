Futtermittelwirtschaft stabilisiert sich mit leichtem Plus zum Vorjahr
Berlin (ots) - Rückgang der Tierbestände verlangsamt sich / Feed Protein Balance
Sheet bestätigt hohe heimische Eiweißversorgung
Die Mischfutterproduktion in Deutschland hat sich im Wirtschaftsjahr 2024/25
stabilisiert und zeigt eine leicht positive Entwicklung. Das Produktionsvolumen
stieg gegenüber 2023/24 um 2,4 Prozent auf 22,2 Millionen Tonnen und nahm damit
um gut 523.000 Tonnen zu. Das Segment Schweinefutter verzeichnete ein Plus von
2,95 Prozent auf 8,35 Millionen Tonnen. Für Nutz- und Mastgeflügel erhöhte sich
die Produktion um 2,5 Prozent auf rund 6,5 Millionen Tonnen, für Rinder um 1,4
Prozent auf 6,56 Millionen Tonnen. Die Produktion von Mischfutter für Kälber
stabilisierte sich bei 320,6 Tausend Tonnen mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent,
die für Pferde stieg um 7,4 Prozent auf 244,9 Tausend Tonnen. Die Zahlen
basieren auf den Erhebungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
Die Erzeugerpreise entwickelten sich im ersten Halbjahr 2025 laut der Agrarmarkt
Informationsgesellschaft (AMI) leicht rückläufig. Für Milchleistungsfutter ergab
sich ein Rückgang um bis zu 0,42 Prozent, für Rindermastfutter blieb das Niveau
praktisch unverändert mit minus 0,01 Prozent. Für die Mittelmast bei Schweinen
sank der Preis um bis zu 1,06 Prozent, bei Alleinfutter für Broiler lag der
Rückgang bei 1,91 Prozent und bei Legehennen bei 1,44 Prozent. Im
Zwölfmonatsvergleich von Juni 2024 bis Juni 2025 sanken die Preise für
Milchleistungsfutter um 4,03 Prozent, für Rindermastfutter um 3,94 Prozent und
für Mittelmast für Schweine um 0,57 Prozent. Bei Alleinfutter für Broiler ergab
sich ein Minus von 0,97 Prozent und bei Legehennen von 2,27 Prozent.
Entwicklung der Tierbestände
Die aktuellen Tierzählungen im Mai 2025 zeigen einen anhaltenden, wenn auch
abgeschwächten Rückgang der Tierhaltung in Deutschland. Im Schweinebereich lagen
die Bestände nahezu auf Vorjahresniveau und gingen lediglich um 1,2 Prozent auf
20,9 Millionen Tiere zurück. Gezählt wurden 1,4 Prozent mehr Ferkel und zwei
Prozent weniger trächtige Jungsauen. Die Zahl der Mastschweine verringerte sich
um 0,5 Prozent auf 9,4 Millionen Tiere.
In der Rinderhaltung wurde ein deutlicherer Rückgang sichtbar. Die Gesamtzahl
verringerte sich um 2,7 Prozent auf 10,3 Millionen Tiere. Besonders betroffen
waren die Bestände an Milchkühen mit minus 2,5 Prozent auf 3,6 Millionen sowie
die Kälber bis acht Monate mit minus 5,5 Prozent auf zwei Millionen.
Feed Protein Balance Sheet
Das vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BLZ) veröffentlichte
vorläufige Feed Protein Balance Sheet
(https://www.bmel-statistik.de/agrarmarkt/futter) für das Wirtschaftsjahr
Sheet bestätigt hohe heimische Eiweißversorgung
Die Mischfutterproduktion in Deutschland hat sich im Wirtschaftsjahr 2024/25
stabilisiert und zeigt eine leicht positive Entwicklung. Das Produktionsvolumen
stieg gegenüber 2023/24 um 2,4 Prozent auf 22,2 Millionen Tonnen und nahm damit
um gut 523.000 Tonnen zu. Das Segment Schweinefutter verzeichnete ein Plus von
2,95 Prozent auf 8,35 Millionen Tonnen. Für Nutz- und Mastgeflügel erhöhte sich
die Produktion um 2,5 Prozent auf rund 6,5 Millionen Tonnen, für Rinder um 1,4
Prozent auf 6,56 Millionen Tonnen. Die Produktion von Mischfutter für Kälber
stabilisierte sich bei 320,6 Tausend Tonnen mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent,
die für Pferde stieg um 7,4 Prozent auf 244,9 Tausend Tonnen. Die Zahlen
basieren auf den Erhebungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
Die Erzeugerpreise entwickelten sich im ersten Halbjahr 2025 laut der Agrarmarkt
Informationsgesellschaft (AMI) leicht rückläufig. Für Milchleistungsfutter ergab
sich ein Rückgang um bis zu 0,42 Prozent, für Rindermastfutter blieb das Niveau
praktisch unverändert mit minus 0,01 Prozent. Für die Mittelmast bei Schweinen
sank der Preis um bis zu 1,06 Prozent, bei Alleinfutter für Broiler lag der
Rückgang bei 1,91 Prozent und bei Legehennen bei 1,44 Prozent. Im
Zwölfmonatsvergleich von Juni 2024 bis Juni 2025 sanken die Preise für
Milchleistungsfutter um 4,03 Prozent, für Rindermastfutter um 3,94 Prozent und
für Mittelmast für Schweine um 0,57 Prozent. Bei Alleinfutter für Broiler ergab
sich ein Minus von 0,97 Prozent und bei Legehennen von 2,27 Prozent.
Entwicklung der Tierbestände
Die aktuellen Tierzählungen im Mai 2025 zeigen einen anhaltenden, wenn auch
abgeschwächten Rückgang der Tierhaltung in Deutschland. Im Schweinebereich lagen
die Bestände nahezu auf Vorjahresniveau und gingen lediglich um 1,2 Prozent auf
20,9 Millionen Tiere zurück. Gezählt wurden 1,4 Prozent mehr Ferkel und zwei
Prozent weniger trächtige Jungsauen. Die Zahl der Mastschweine verringerte sich
um 0,5 Prozent auf 9,4 Millionen Tiere.
In der Rinderhaltung wurde ein deutlicherer Rückgang sichtbar. Die Gesamtzahl
verringerte sich um 2,7 Prozent auf 10,3 Millionen Tiere. Besonders betroffen
waren die Bestände an Milchkühen mit minus 2,5 Prozent auf 3,6 Millionen sowie
die Kälber bis acht Monate mit minus 5,5 Prozent auf zwei Millionen.
Feed Protein Balance Sheet
Das vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BLZ) veröffentlichte
vorläufige Feed Protein Balance Sheet
(https://www.bmel-statistik.de/agrarmarkt/futter) für das Wirtschaftsjahr
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
keks911 schrieb heute 09:41
mitdiskutieren »
North Dakota shields pesticide makers
...It says that if a pesticide label is approved by the Environmental Protection Agency or matches the EPA’s latest health and cancer findings, the company has met all state warning requirements.
In practice, that means people can no longer sue in North Dakota courts under “failure to warn” claims....
https://www.kxnet.com/news/local-news/north-dakota-shields-pesticide-makers/amp/
keks911 schrieb gestern 16:34
mitdiskutieren »
MAHA report’s push-and-pull
...“This report is a major missed opportunity for the Trump administration and a clear sign that Big Ag, Bayer and the pesticide industry are firmly embedded in the White House and intentionally short-circuiting Trump’s campaign promise to the millions of MAHA voters who helped him return to power,”...
https://www.politico.com/newsletters/politico-pulse/2025/09/10/maha-reports-push-and-pull-00553647
OttoNormal55 schrieb 05.09.25, 14:32
mitdiskutieren »
Was ich hier teilweise herauslese, ist der gute alte Unterschied, der zwischen der fundamentalen und technischen Perspektive bestehen kann. Oder auch zwischen der kurz- und langfristigen Orientierung.
Da kann man sich trefflich streiten, aber zielführend ist es meist nicht.
Was das Posten angeht: Ich kann es auch nicht leiden, wenn hier im Thread bei jedem Rücksetzer "Baumann Verbrecher Posts" erscheinen. Denn das ist eine dritte Perspektive zu den oben genannten: eine nutzlose und polemisierende.
Was mich angeht, gehöre ich ganz klar in das Bayer long Lager. Ich bin von dem Unternehmen fundamental überzeugt. Ich bin mir dabei der Risiken bewusst, die bis hin zu "US Recht zieht dem Unternehmen den Stecker" reichen. Aber - ich wiederhole mich - ich bin in der Gesamtschau der Meinung, dass die Chancen die Risiken überwiegen. Dazu trägt auch die Trump Administration bei. Man muss Trump nicht mögen. Aber es ist deutlich, dass er und sein Lager deutlich Bayer/Monsanto freundlicher agieren dürften als die Biden-Administration.
Daher gehe ich u.a. davon aus, dass der Solicitor General dem SC die Überprüfung bzw. Annahme des Falls raten wird.
Sicher ist nichts. Ich sehe zum aktuellen Kursniveau ein attraktives Verhältnis. Zugegebenermaßen habe ich das bereits bei höheren Kursniveaus. So kann man sich irren. Wichtig ist, langfristig zu gewinnen.
Allen ein schönes Wochenende!
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte