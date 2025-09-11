Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.636,46USD pro Feinunze und notiert damit -0,11 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 41,45USD und damit +0,68 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,41USD und verzeichnet ein Minus von -1,72 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,49USD und verzeichnet ein Minus von -1,95 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.198,50 USD +1,83 % Platin 1.392,50 USD +0,18 % Kupfer London Rolling 10.032,12 USD +0,35 % Aluminium 2.673,41 PKT +1,68 % Erdgas 2,962 USD -2,10 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -2,10 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.09.25, 17:29 Uhr.