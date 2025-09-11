Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.636,46USD pro Feinunze und notiert damit -0,11 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 41,45USD und damit +0,68 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,41USD und verzeichnet ein Minus von -1,72 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,49USD und verzeichnet ein Minus von -1,95 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.198,50USD
|+1,83 %
|Platin
|1.392,50USD
|+0,18 %
|Kupfer London Rolling
|10.032,12USD
|+0,35 %
|Aluminium
|2.673,41PKT
|+1,68 %
|Erdgas
|2,962USD
|-2,10 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -2,10 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.09.25, 17:29 Uhr.