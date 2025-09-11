    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kaum verändert nach EZB-Zinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB-Zinsen blieben unverändert, keine Senkung in Sicht.
    • Euro-Bund-Future stabil bei 129,22 Punkten.
    • Lagarde dämpft Zinssenkungshoffnungen, Wirtschaft stark.
    Deutsche Anleihen - Kaum verändert nach EZB-Zinsentscheidung
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen wurden am Donnerstag kaum durch die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag unverändert bei 129,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,65 Prozent.

    Die Notenbank hat ihre Zinsen erneut nicht angetastet. Laut Ökonomen sprechen zudem die Äußerungen von Notenbank-Präsidentin Lagarde gegen eine baldige Leitzinssenkung. "Auf der heutigen Pressekonferenz dämpfte EZB-Präsidentin Lagarde verbliebene Zinssenkungshoffnungen, etwa indem sie auf das überraschend hohe Wirtschaftswachstum hinwies oder die unter 2 Prozent liegende langfristige Inflationsprognose herunterspielte", kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Alles in allem bleibt das Szenario eines unveränderten Einlagensatzes von 2,0 Prozent das wahrscheinlichere Szenario."
    Lagarde ging nicht näher auf die Lage in Frankreich ein, wo erst am Montag die Regierung im Streit über Sparmaßnahmen zerbrochen war. Die Französin äußerte lediglich allgemein die Hoffnung, dass politische Entscheidungsträger alles tun werden, um "Unsicherheit so weit wie möglich reduzieren". Die Renditen von französischen Staatsanleihen gaben etwas nach. Die französischen Renditen liegen immer noch knapp über den griechischen Anleihen und nur leicht unter denen von entsprechenden italienischen Papieren./jsl/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
