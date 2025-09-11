    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Mit Edelmetall hinterlegt

    645 Aufrufe 645 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stablecoin-Emittent hält Gold im Wert von 8.700.000.000 US-Dollar

    Der Stablecoin-Emittent Tether hat große Pläne. Das Edelmetall Gold spielt dabei eine große Rolle.

    Für Sie zusammengefasst
    Mit Edelmetall hinterlegt - Stablecoin-Emittent hält Gold im Wert von 8.700.000.000 US-Dollar
    Foto: Silas Stein - dpa

    Der Stablecoin-Emittent Tether, Schöpfer des USDt, will laut der Financial Times verstärkt in Gold investieren und hat dazu bereits Gespräche mit Bergbau- und Investmentgesellschaften aufgenommen. Damit würde Tether seine Portfoliorisiken weiter diversifizieren.

    Dem Bericht zufolge prüft Tether Investitionen in verschiedene Segmente der Goldbranche – darunter Goldminen, Raffinerien, Handel und Royalty-Unternehmen.

    Das Unternehmen hat bereits physisches Gold im Wert von 8,7 Milliarden US-Dollar angehäuft, das in einem Tresor in Zürich lagert. Diese Reserven stützen Tether Gold (XAUt), den goldgedeckten Stablecoin des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Mit dem Schritt in Richtung Gold verbreitert Tether sein Risikoprofil. Von den insgesamt 162 Milliarden US-Dollar an Reserven sind etwa 130 Milliarden US-Dollar (80 Prozent) in Bargeld, gleichwertige Mittel und kurzfristige Einlagen investiert – darunter 127 Milliarden US-Dollar in direkter und indirekter US-Staatsanleihen-Exponierung. Für das erste Halbjahr 2025 meldete das Unternehmen laut einem Audit-Bericht vom Juni einen Nettogewinn von 5,7 Milliarden US-Dollar.

    Tether ist im Rohstoffmarkt kein Neuling: Im Oktober 2024 erwog das Unternehmen, Teile seiner Gewinne an Rohstoffhändler zu verleihen.

    Im November 2024 weitete Tether sein Engagement auf Ölhandel aus – über eine mit 45 Millionen US-Dollar finanzierte Rohöl-Transaktion.

    Am Freitag erhöhte Tether laut Bloomberg zudem seinen Anteil am kanadischen Gold-Royalty-Unternehmen Elemental durch einen Aktienkauf im Wert von 100 Millionen US-Dollar. Der Stablecoin-Emittent hält damit bereits 37,8 Prozent des Unternehmens, das Einnahmeströme aus Goldminen-Projekten erwirbt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3815,79$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mit Edelmetall hinterlegt Stablecoin-Emittent hält Gold im Wert von 8.700.000.000 US-Dollar Der Stablecoin-Emittent Tether hat große Pläne. Das Edelmetall Gold spielt dabei eine große Rolle.