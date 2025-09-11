Stablecoin-Emittent hält Gold im Wert von 8.700.000.000 US-Dollar

Dem Bericht zufolge prüft Tether Investitionen in verschiedene Segmente der Goldbranche – darunter Goldminen, Raffinerien, Handel und Royalty-Unternehmen.

Der Stablecoin-Emittent Tether, Schöpfer des USDt, will laut der Financial Times verstärkt in Gold investieren und hat dazu bereits Gespräche mit Bergbau- und Investmentgesellschaften aufgenommen. Damit würde Tether seine Portfoliorisiken weiter diversifizieren.

Das Unternehmen hat bereits physisches Gold im Wert von 8,7 Milliarden US-Dollar angehäuft, das in einem Tresor in Zürich lagert. Diese Reserven stützen Tether Gold (XAUt), den goldgedeckten Stablecoin des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

Mit dem Schritt in Richtung Gold verbreitert Tether sein Risikoprofil. Von den insgesamt 162 Milliarden US-Dollar an Reserven sind etwa 130 Milliarden US-Dollar (80 Prozent) in Bargeld, gleichwertige Mittel und kurzfristige Einlagen investiert – darunter 127 Milliarden US-Dollar in direkter und indirekter US-Staatsanleihen-Exponierung. Für das erste Halbjahr 2025 meldete das Unternehmen laut einem Audit-Bericht vom Juni einen Nettogewinn von 5,7 Milliarden US-Dollar.

Tether ist im Rohstoffmarkt kein Neuling: Im Oktober 2024 erwog das Unternehmen, Teile seiner Gewinne an Rohstoffhändler zu verleihen.

Im November 2024 weitete Tether sein Engagement auf Ölhandel aus – über eine mit 45 Millionen US-Dollar finanzierte Rohöl-Transaktion.

Am Freitag erhöhte Tether laut Bloomberg zudem seinen Anteil am kanadischen Gold-Royalty-Unternehmen Elemental durch einen Aktienkauf im Wert von 100 Millionen US-Dollar. Der Stablecoin-Emittent hält damit bereits 37,8 Prozent des Unternehmens, das Einnahmeströme aus Goldminen-Projekten erwirbt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

