    TAGESVORSCHAU

    Termine am 12. September 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine am 12.09.2025
    • JPN: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 7/25
    • GBR: Industrie- und Bauproduktion sowie Handelsbilanz 7/25
    • DEU, FRA, ESP: Verbraucherpreise 8/25, ITA: Arbeitslosenquote Q2/25

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. September 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25
    08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25
    08:00 GBR: Bauproduktion 7/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25
    12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
