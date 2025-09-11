Deutlicher Kurssprung bei der Douglas Aktie - 11.09.2025

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Douglas Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +1,24 %.

Die Douglas Aktie notiert aktuell bei 12,100€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,77 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,660 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um -1,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Douglas auf -43,15 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Douglas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,29 % 1 Monat +9,67 % 3 Monate +1,24 % 1 Jahr -40,06 %

Informationen zur Douglas Aktie

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd.EUR wert.

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, zeigen sich die US-Indizes wie der Dow Jones deutlich im Aufwind. Ein Blick auf Gewinner und Verlierer.

Douglas Aktie jetzt kaufen?

Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.